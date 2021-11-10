Як зрозуміти, що ви голодні: техніки, які допоможуть уникнути переїдань

Імпульсивні перекуси – одна із найпоширеніших причин переїдань. Як правило, вони зумовлені одним із декількох факторів.

Про основні з них розповіла у своєму інстаграм-акаунті дієтологиня Анна Пархоменко. Ми зібрали найцікавіше у нашому матеріалі.

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Основна мотивація перекусу – це втамування голоду, але дослідження свідчать, що люди схильні споживати апетитну їжу навіть тоді, коли вони абсолютно ситі. Це – одна з найпоширеніших причин переїдання та надмірної ваги. Що робити, щоб не переїдати Дієтологиня радить свідомо підійти до запрошень друзів на каву. Якщо ви відчуваєте, що не голодні – прислухайтеся до свого організму та не їжте за компанію. Ймовірно, кави цілком достатньо, щоб потеревенити з друзями. Як зрозуміти, що ви голодні Проаналізуйте думки, які виникають у вашій голові, коли ви стоїте перед вітриною з круасанами: "О, як апетитно виглядає цей круасан. Мені дуже його хочеться, він так хрумтить... Візьму до кави", – це бажання конкретного смаку і вражень від їжі. В такому випадку дієтологиня рекомендує купити випічку та скуштувати її для реалізації бажань. "О, круасани. Ніби не хочеться зараз їсти... Круасанів теж особливо не хочеться... Але коли я ще буду в цій кафешці? Поїм, раз я вже тут", – це страх заборон і дієт. Він пояснюється обмеженою кількістю можливостей. Мозок вважає, що варто скористатися можливістю поїсти тут та зараз, оскільки згодом такий шанс пропаде. При таких думках важливо відмовитися від купівлі круасану. "От Нола взяла собі еклер до чаю. А я що скажу? Що не хочу? Розпитувати почне, що та як... Простіше з'їсти, ніж пояснювати", – це страх відстояти свої кордони. У такому сценарії дієтологиня рекомендує утриматися від покупки та перекусу. "Я така пригнічена. Це був препоганий день на роботі, а вдома чекають самі лише клопоти. З'їм хоч цей круасан...", – це заїдання потреб. Варто розуміти, що круасан не усуне стрес, тож краще відмовитися від його купівлі. Я люблю десерти. Я споживаю їх без докорів сумління, коли хочу, – і тобі рекомендую чинити так само. Не їсти "за компанію", "просто, бо я вже тут", "з нудьги", а їсти тоді, коли чітко хочеш саме цей продукт, хочеш відчути, як він тане в роті,

– рекомендує Анна.

Текст публікації Анни Пархоменко



Коли варто відмовитися від перекусів / Фото інстаграм Анна Пархоменко

Ви з подругою забігли на каву вже після того, як поснідали вдома. Замовили напій + смаколик. Ласощі смакують, але на душі якось... муторно.

Твої думки: "Може, десерт не ок? Тим паче на перекус, окремо від тарілки... Але ж хочеться, хіба я маю собі відмовляти?...".

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Свідомо. У цій точці важливо розуміти, що для тебе тут і зараз означає кава плюс, наприклад, круасан. Варіанти:

"О, як апетитно виглядає цей круасан. Мені дуже його хочеться, він так хрумтить... Візьму до кави". Це бажання конкретного смаку і вражень від їжі. Їсти, не варто відмовити. "О, круасани. Ніби не хочеться зараз їсти... Круасанів теж особливо не хочеться... Але коли я ще буду в цій кафешці? Поїм, раз я вже тут". Це страх заборон і дієт. Що от зараз є можливість поїсти, то треба її хапати, бо далі не буде. Буде. Їсти не варто, відмовити. "Блін. От Нола взяла собі еклер до чаю. А я що скажу? Що не хочу? Розпитувати почне, що та як... Простіше з'їсти, ніж пояснювати". Це страх відстояти свої кордони. Їсти не варто, відмовити. "Я така пригнічена. Це був препоганий день на роботі, а вдома чекають самі лише клопоти. З'їм хоч цей круасан, щоб не так тошно...". Це заїдання потреб. Їсти не варто, відмовити.

Я люблю десерти. Я споживаю їх без докорів сумління, коли хочу, – і тобі рекомендую чинити так само. Не їсти "за компанію", "просто, бо я вже тут", "з нудьги", а їсти тоді, коли чітко хочеш саме цей продукт, хочеш відчути, як він тане в роті…

Але якщо у їжі будь-які інші причини, окрім "Я хочу" – лиши її на вітрині. А собі дай… новий досвід їсти тільки тоді, коли хочеш їсти, хочеш конкретний смак.

Уже це поліпшить самопочуття. Якщо ж нашарувати такий експеримент на гармонійне харчування, твоє тіло тебе шокує.