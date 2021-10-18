Як захистити людство від пандемії: 5 кроків від вчених

COVID-19 – один з найглобальніших і наймасштабніших вірусів 21 століття, який зупинив майже всю планету. Саме він став причиною світової пандемії.

Вчені та дослідники Європейської лабораторії молекулярної біології задумались над тим, як можна захистити планету він таких вірусів. Вони запропонували свої оригінальні рішення, які допоможуть врятувати суспільство від пандемії.

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Як запобігти пандемії

Вивчення зоонозних хвороб

Сучасні віруси, які уражають людство, часто походять від тварин, зокрема це стосується COVID-19. Тому нові дослідження, робота ветеринарів, лікарів, екологів, політиків та багатьох експертів є дуже важливою у запобіганні зоонозних хвороб.

Відповідальність кожного



Важливо бути відповідальним та берегти планету / Фото Unsplash

Найважливішим фактором у поширенні інфекцій є людська поведінка. Відповідальність у таких ситуаціях найважливіша. Руйнування природного середовища, інтенсивне землеробство, масові подорожі – це все, на жаль, збільшує ризик передачі зоонозних патогенів світовому населенню. Ми повинні використовувати сьогоднішній досвід для запобігання майбутніх пандемій. Наука також повинна бути відкритою та зрозумілою для населення: нові дослідження, моніторинг та боротьба з вірусними загрозами.

Нові кадри та інвестиції



Дуже важливі інвестиції та нові спеціалісти / Фото Unsplash

Пандемія показала усім, наскільки важлива наука та нові дослідження. Для того, аби запобігати поширенню та утворенню нових хвороб, потрібно зараз інвестувати у дослідження та шукати нові "таланти", які б могли їх проводити та ініціювати.

Співпраця для покращення розробки вакцин та справедливого розповсюдження у всьому світі



Розробка вакцини та вакцинація є дуже важливими / Фото Unsplash

Важливою також є розробка нових ліків для ефективного лікування захворювання COVID. Тут потрібна скоординована робота міжнародних експертів для глибокого розуміння способів створення нових противірусних препаратів. Поєднання найкращих ресурсів, інновацій, вчених та промисловості сприятимуть цьому процесу.

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Забезпечення важливих досліджень



Швидкість створення вакцини залежить від попередніх досліджень / Фото Unsplash

Швидке створення вакцини проти COVID-19 зумовлене дослідженнями цієї зоонозної хвороби, які проводились протягом останніх 40 років. Саме це дало такі швидкі результати, які допомагають рятувати планету від пандемії.