Як очистити організм від шлаків і токсинів у домашніх умовах

Детоксикацію організму більшість із нас асоціює зі строгою дієтою, яка допомагає позбутися зайвих кілограмів і зменшити кількість підшкірної жирової тканини. Проте на практиці під очищенням організму слід розуміти виведення з нього токсинів, важких металів та інших шкідливих речовин, завдяки чому вдається покращити своє здоров'я, стан шкіри і загальне самопочуття.

У цій статті ми розповімо, як провести детоксикацію організму у домашніх умовах.

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Перед тим, як ми розповімо вам про методи очищення організму у домашніх умовах, дізнаймося спершу основні принципи детоксикації. Отже:

не можна розпочинати очищення організму без попередньої підготовки. Пам’ятайте: перше, що вам необхідно зробити, – це проконсультуватися з лікарем. Зібравши анамнез, фахівець визначить, чи безпечним буде для вас детокс. При деяких хворобах і патологічних станах це – не найкраще рішення;

перше, що вам необхідно зробити, це проконсультуватися з лікарем. Зібравши анамнез, фахівець визначить, чи безпечним буде для вас детокс. При деяких хворобах і патологічних станах це – не найкраще рішення; після того, як лікар дасть згоду, починайте підготовку до очищення організму. За кілька днів до цього (бажано за 2 – 4) повністю виключіть зі свого раціону алкоголь, кофеїн, борошно, молоко, м'ясо (передусім жирні сорти червоного), яйця та інші продукти тваринного походження. Доведеться відмовитися також від протеїнових коктейлів, якщо ви їх п’єте. Чому це важливо? Коли ви як слід підготуєте своє тіло (і підготуєтеся морально), вам буде легше пережити дні строгих обмежень в їжі;

4) повністю виключіть зі свого раціону алкоголь, кофеїн, борошно, молоко, м'ясо (передусім жирні сорти червоного), яйця та інші продукти тваринного походження. Доведеться відмовитися також від протеїнових коктейлів, якщо ви їх п’єте. Чому це важливо? Коли ви як слід підготуєте своє тіло (і підготуєтеся морально), вам буде легше пережити дні строгих обмежень в їжі; при проведенні детоксикації організму важливо обирати здорові натуральні харчові продукти. Бажано, щоб вони були екологічно чисті, тобто не містили пестицидів та інших токсичних речовин, адже наша ціль – вивести їх з організму, а не поповнити їх запаси. Ключові продукти радимо придбати заздалегідь, аби не довелося кожного разу бігти за ними у магазин.

А от тепер можемо почати очищення організму.

Вся їжа, яку ми будемо споживати у наступні 14 днів (довше проводити детокс не можна), повинна бути здоровою і легко травною. Це – овочі, фрукти, молочні продукти і риба.

Їжа має бути здоровою і легко травною / Фото Unsplash

У перші 2 – 4 дні можна їсти тільки сир, овочі та фрукти, після чого можна додати молочні продукти, а приблизно з 10-ого дня – рибу. Починаючи з 12-ого можна включити у меню пісну птицю (курятину чи індичку).

Додаткові засоби для очищення організму

Лимонний сік

, що очистити організм за один день не вийде. Детокс – це процес, який триває щонайменше кілька днів і пришвидшити його у жоден спосіб неможливо.

Його можна розвести водою у пропорції 1:5 (одна частина лимонного соку і п’ять – води) та додати імбир або каєнський перець – продукти, які очищають організм. Таку суміш рекомендується приготувати заздалегідь і поставити у холодильник. Випивати по склянці (не обов’язково, але бажано) за півгодини до кожного прийому їжі і через кілька хвилин після завершення трапези. Пити такий лимонад слід протягом 14 днів, а потім щодня натще по склянці для підтримки ефекту.

Лікарські трави

В екомагазинах та аптеках можна знайти багато високоякісних трав для проведення безпечного й ефективного очищення організму. Детоксикаційними властивостями володіє чист, кропива, конопля, чебрець, м’ята і гойник. Приготовлені з них настойки слід приймати приблизно тричі на день і бажано перед їжею, якщо виробник не рекомендує іншого. Через 14 днів для закріплення досягнутого результату переходимо на одне горнятко у день.

Додавайте свіжу зелень у коктейлі / Фото Pexels

Харчові добавки

: не варто "ходити" по інтернет-форумах або непевних вебсайтах у пошуку інформації про чудодійні препарати, адже завжди є ризик наштовхнутися на ділків, які тільки сплять і бачать як "втюхати" вам продукцію невідомого виробництва і, відповідно, сумнівної якості.

Магазини й аптеки пропонують також різноманітні харчові добавки для очищення організму. Чи володіють вони тим ефектом, який ми від них очікуємо? Так, якщо йдеться про продукцію, яка містить виключно натуральні компоненти, наприклад, екстракт молодого ячменю або водорості хлорелу.

Вода

Під час проведення детоксикації ці добавки необхідно приймати згідно з рекомендаціями виробника. Як правило, це буде двічі на день під час їжі. Більшість цих препаратів не можна приймати довше місяця.

Вживати протягом дня багато рідини рекомендують тим, хто страждає від похмілля. Проте ця порада актуальна й для тих, хто не перебрав із алкоголем, але хоче очистити свій організм від шлаків і токсинів.

Отже, перед кожним прийомом їжі випиваємо по склянці води. У підсумку за день вийде не менше двох літрів.

– вода навіть якщо й розведе шлункові соки, то вони не особливо нам зараз знадобляться, адже вся їжа, яку ми споживаємо, легко травиться. Вода "промиє" нирки, вивівши з них рештки токсинів і кишечник, "змивши" з нього рештки їжі, які вже почали бродити чи гнити.

Після завершення курсу детоксикації не поспішайте прощатися зі звичкою регулярно пити чисту воду – продовжуйте випивати протягом дня не менше двох літрів.

Чаї

Як і у випадку з лікарськими травами, ми можемо проводити очищення організму за допомогою різноманітних чаїв. Вода і заварка – ідеальне рішення практично для всіх. Але чим відрізняються цей напій від запарених лікарських рослин? Зазвичай готуючи чай, ми поєднуємо у відповідних пропорціях кілька рослин, а не заливаємо окропом одну, готуючи настойку, що, відповідно, забезпечує кращий результат. Ми можемо також додати до чаю сухофрукти, щоб покращити смак напою.

Соки

Детокс соками не втрачає популярності. Протягом цілого тижня необхідно пити лише фруктові й овочеві соки.

Протягом тижня пийте лише фруктові й овочеві соки / Фото Pexels

Почніть день з лимонної води. Поснідайте морсом (готуємо його самостійно, п’ємо свіжим). На ланч – те саме. На обід, підвечірок і вечерю – холодні або теплі (як вам більше подобається) овочеві соки.

Коктейлі

. Помітивши найменше погіршення самопочуття, припиніть очищення і зверніться до лікаря.

У цьому випадку детокс буде не настільки строгим, як у випадку застосування соків. Перейдіть на легкі продукти, доповнивши меню фруктово-овочевими коктейлями, приготовленими у домашніх умовах. Фруктові п’ємо зранку, овочеві – ввечері по склянці кожні три години.

З яких фруктів-овочів найкраще готувати коктейлі

ананасів;

грейпфрутів;

слив;

апельсинів;

помідорів;

огірків;

шпинату;

кореня і стебел селери;

буряка.

Додавайте свіжу зелень – базилік, коріандр, петрушку тощо.

Чи безпечною є детоксикація організму

Будь-який детокс, як і будь-яка дієта будуть безпечними, якщо ви споживатиме виключно натуральні продукти і препарати та проконсультуєтеся з фахівцем, перш ніж розпочати процес очищення організму. Не всі люди усвідомлюють, що при деяких хворобах проводити детоксикацію – категорично заборонено. Так що краще викроїти у своєму щільному графіку пів години на візит до лікаря, ніж потім жалкувати, чому ви цього не зробили.

Загалом у детоксу немає протипоказань. Головне – дотримуватися основних його принципів, особливо, що стосується тривалості очищення організму. Строгі обмеження в їжі не повинні тривати надто довго.

Тривалість детоксу: для "чайників" і "просунутих користувачів"

Якщо раніше ви ніколи не проводили очищення організму, почати краще з 4 – 7 днів. Якщо робити це не вперше, можна "постити" й цілих два тижні. Але у будь-якому разі залиште це рішення за лікарем.

Як часто можна вдаватися до процедури очищення організму

Як би ви не старалися, вкластися в один день не вийде. Тож наберіться терпіння.

Проводити детоксикацію у домашніх умовах бажано не частіше одного разу на пів року. Для правильної роботи організму його потрібне відповідне "паливо". Якщо ми не заллємо вчасно у бак бензин, наше авто не поїде. З організмом так само.

Часті детокси можуть завдати шкоди здоров'ю. Крім того, у такий спосіб ви ще й уповільните свій метаболізм, наслідком чого може стати швидкий набір ваги. Гадаємо, що цього не прагне ніхто, тож дотримуйтеся міри!