Алергія на холод – це реакція шкіри на низькі температури. Найчастіше холодова алергія вражає обличчя і руки.

Як діагностувати холодову алергію та зменшити симптоматику розповіла провізор Ольга Міллер. Детальніше про її поради – далі.

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На відміну від звичайного лущення, яке легко усунути за допомогою крему, холодова алергія проявляється через деяких час після тривалого перебування на холоді.

Симптоми алергії на холод

Провізор зазначає, що серед основних симптомів холодової алергії:

червоні плями, висипи, хворобливість і почервоніння в місці ураження холодом,

лущення, набряк і свербіж шкіри,

сльозоточивість (інколи – кон’юнктивіт),

закладеність носа і нежить, які припиняються після повернення в тепло,

напади сильного головного болю після прогулянки на холоді без шапки.

Як лікувати холодову алергію

Основне лікування, зазначає провізор, – перебування в теплі. Необхідно тепло одягатися, носити рукавички, не гуляти в лютий мороз. Купатися теж варто у теплій воді.

Перед виходом на вулицю в холодну пору року відкриті ділянки тіла треба змащувати жирним кремом (або колдкремом) за півгодини до виходу на двір.

Інколи призначають антигістамінні препарати, відповідно до віку пацієнта. Крім того, варто ввести в раціон продукти, багаті жирними кислотами: жирні сорти риби, рослинні олії, насіння.

Холодова алергія минає сама. також перебіг полегшується, якщо дотримуватися лікування, призначеного лікарем.

Як визначити, що у вас алергія на холод

Проводимо тест зі шматочком льоду: невеликий шматочок льоду прикладається до шкіри на 15 хвилин. Якщо після цього на шкірних покривах спостерігається свербіж, почервоніння або/та пухирі, тест вважається позитивним, – ділиться порадою блогерка.

Текст публікації mrs.olhamiller

Як дізнатися, що у вас алергія на холод: симптоми та лікування / Фото інстаграм mrs.olhamiller

Симптоми холодової алергії:

Червоні плями, висипи, хворобливість і почервоніння в місці ураження холодом

лущення, набряк і свербіж

сльозоточивість, інколи кон’юнктивіт

закладеність носа і нежить, які припиняються після повернення в тепло

напади сильного головного болю після прогулянки на холоді без шапки

Основне лікування – тепло

Необхідно тепло одягатися, носити рукавички, не гуляти в лютий мороз.

Купатися слід в теплій воді.

Перед виходом на вулицю в холодну пору року відкриті ділянки тіла треба змащувати жирним кремом (або колдкремом) за півгодини до виходу на двір.

Інколи призначають антигістамінні відповідно віку.

Чи є в мене алергія на холод?

Проводимо тест зі шматочком льоду: невеликий шматочок льоду прикладається до шкіри на 15 хвилин.

Якщо після цього на шкірних покривах спостерігається свербіж, почервоніння або/та пухирі, тест вважається позитивним.

Холодова алергія минає сама або полегшується перебіг при догляді та дотримування оцих умов. Також варто ввести в раціон продукти, багаті жирними кислотами: жирні сорти риби, рослинні олії, насіння.

Але якщо ситуація складна, велика площа ураження, хворий розчісує висипку - звертаємося до лікаря. Є сенс пройти обстеження.