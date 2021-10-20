Яблучний оцет допоможе схуднути: переваги вживання та рецепт приготування

Це універсальний продукт, який згодиться не тільки на кухні, а й у побуті. Він вже багато років слугує чудовим косметичним та медичним засобом.

Яблучний оцет має антибактеріальну та антиоксидантну дію, а спосіб його приготування дуже простий. Здорово 24 розповідають про переваги використання та діляться рецептом.

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Переваги використання яблучного оцту

Цілющий склад

Яблучний оцет містить безліч корисних мікроелементів. У склад органічного нефільтрованого яблучного оцту входить речовина, яка має назву матка. Її позитивний вплив пов'язують з вмістом білків, ферментів і корисних бактерій. Саме вони є причиною каламутного вигляду оцту. Також у складі є калій, амінокислоти й антиоксиданти.

Антибактеріальна дія



Це чудовий антисептичний засіб / Фото Unsplash

Цей харчовий консервант може запобігати розвитку та розмноженню бактерій, тому його часто використовую як антисептичний засіб. До того ж він стане в пригоді, якщо ви боретесь з грибком нігтів, вошами, бородавками та вушними інфекціями.

Допомагає регулювати рівень цукру

Яблучний оцет можна вважати чудовим лікарством для людей з діабетом 2 типу. Дослідження показують, що він здатний покращувати чутливість до інсуліну від 19 до 34% під час приймання їжі з високим вмістом вуглеводів. Також він позитивно впливає на рівень цукру в крові, адже сприяє його зниженню.

Допоможе при схудненні



Оцет допоможе при схудненні / Фото Unsplash

Яблучний оцет стане чудовим союзником, якщо ви намагаєтесь схуднути. Він надає відчуття ситості. До того ж дослідження показують, що щоденне вживання яблучного оцту може сприяти зниженню жиру на животі та втраті ваги.

Покращує стан шкіри

Яблучний оцет часто використовують для лікування шкірних захворювань, зокрема сухості, екземи й акне. Річ у тім, що він допомагає відновити природний pH шкіри та покращити захисний бар'єр. А антибактеріальні властивості сприятимуть боротьбі з інфекціями.

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Як приготувати яблучний оцет



Приготуйте яблучний оцет вдома / Фото Unsplash

Інгредієнти

1 кілограм яблук;

50 грамів цукру;

1,5 літри води.

Спосіб приготування

Крок 1. Сполосніть яблука, наріжте їх скибками та покладіть у каструлю. Висипте туди цукор (можете додати більше, якщо фрукти кислі).

Крок 2. Залийте яблука гарячою водою (70 градусів), щоб вона покривала фрукти на 4 – 5 сантиметри. Накрийте місткість кришкою і поставте у тепле місце на 2 тижні. Не забувайте щодня помішувати суміш.



Залийте яблука гарячою водою / Фото Unsplash

Крок 3. Після тривалого настоювання процідіть вміст через сито, а потім через марлю, щоб не було залишків яблук. Готову рідину перелийте у більшу посудину, не доливаючи до краю на 7 – 8 сантиметрів. Перемістіть у тепле місце та залиште ще на 2 тижні для бродіння.

Крок 4. Після цього знову процідіть оцет та розлийте його у пляшки, не доливаючи 1 – 2 сантиметри. Зберігайте готовий продукт у темному місці при кімнатній температурі або ж у холодильнику.