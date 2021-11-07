Через скорочення світлового дня, брак сонця та тепла, наприкінці осені наш організм переходить у режим "енергозбереження". Таким чином він сигналізує про необхідність знайти нові джерела енергії.

Одним із таких є їжа. Це один з найдоступніших способів зігрітися і забезпечити себе достатньою кількістю поживних речовин. Але не всі продукти однаково корисні й від деяких з них краще відмовитися в осінньо-зимовий період.

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Напівфабрикати та фаст-фуд

Від яких продуктів варто відмовитися у холодну пору року / Фото unsplash

Продукти з високою калорійністю та мінімальною поживною цінністю ніяк не допомагають організму у холодну пору року. Ця їжа володіє низьким коефіцієнтом корисної дії: додаючи в раціон фаст-фуд чи напівфабрикати, ви отримуєте "порожні" калорії та мінімум корисних речовин.

Щоб не просто "набити шлунок", але й забезпечити організм вітамінами, мінералами та антиоксидантами, подібні страви варто замінити на простіші, але більш цінні з поживної точки зору комбінації. Приміром, запечене філе індички з гречкою та порцією салату стане значно кориснішою альтернативою.

Холодні супи

Холодні супи, такі, як гаспачо чи окрошка – це продукти, які пригнічують травлення та на додаток – охолоджують організм, який і без того страждає від дефіциту тепла. В осінньо-зимовий сезон варто зосередитися на теплих супах із сезонних продуктів, таких як гарбуз, фенхель та морква.

Несезонні продукти

Надавайте перевагу сезонним овочам і фруктам. Звісно, ви не знайдете в цей час свіжозібрану чорницю чи малину, але їх легко замінити на свіжозаморожені ягоди.

Заморожені овочі та фрукти чудово зберігають корисні властивості і вам не доведеться переплачувати за "пластмасові" несезонні продукти у супермаркетах.

Продукти з високим вмістом цукру

Від яких продуктів варто відмовитися у холодну пору року / Фото unsplash

Організм, який страждає від надмірного стресу, більш схильний до переїдання продуктів з високим вмістом цукру. Це пов'язано із підвищеною потребою у додатковій енергії. Однак важливо розуміти, що раціон з великою кількістю білого цукру знижує імунітет.

Восени і взимку краще скорочувати кількість цукру, обираючи фрукти і ягоди, які збагатять організм вітамінами і антиоксидантами. Це допоможе посилити захисні властивості організму.

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Алкоголь

Алкоголь – дуже калорійний продукт. До того ж він уповільнює метаболізм і підсилює відчуття голоду, на тлі якого ви ризикуєте переїсти нездорової їжі.