Ви не схуднете, якщо будете повторювати ці помилки

Ви можете дотримуватись певної дієти, займатись спортом, але якщо ви не будете знати цих правил, схуднути буде складно.

Оброблена їжа та велика кількість цукру – шкідливі. Здорові жири, цільна їжа, багата клітковиною – саме це вам знадобиться. Ділимось корисними порадами, які допоможуть прийти у форму та почуватись чудово.

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Як допомогти організму схуднути

Ігноруєте протеїн вранці

Відсутність білка у сніданку – перша причина чому вам складно схуднути. Ви можете обрати спеціальну дієту з високим вмістом білка, яка точно буде сприяти гарній фігурі. Вона дозволить тривалий час почуватись ситими, дозволить спалювати більше калорій протягом дня та зберігати м'язову масу тіла.

Мало їсте



Додайте більші їжі / Фото Unsplash​

Цей факт може видатись дивним, але ви повинні вживати достатньо їжі, аби вашому тілу було комфортно. Голодування негативно впливає на рівень цукру в крові. Пропуски приймань їжі або нерегулярне вживання лякає організм, тому він накопичує їжу.

Голодуєте

Не варто чекати, поки ви відчуєте голод, щоб поїсти. Багато хто думає, що це допомагає їсти менше калорій, тому часто взагалі пропускають деякі приймання їжі. Проте це має протилежний ефект.

Ви вживаєте алкоголь



Алкоголь не принесе користі організму / Фото Unsplash

Алкоголь є найгіршим противником схуднення. Один келих вина містить від 120 до 125 калорій, а горілка – трохи більше ніж 100 калорій. До того ж він призводить до зневоднення, а здоровому організму необхідний баланс рідин. Ці напої також не принесуть вашому організму поживної цінності.

Відкладаєте на завтра

Найгірше для схуднення – прокрастинація. Якщо ви постійно обіцяєте собі почати "завтра", то досягти бажаних результатів буде важко. Починайте перехід на правильний спосіб життя поступово: вводьте у раціон нові корисні продукти та більше активності в життя.

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Ви регулярно вживаєте газовані напої



Газовані напої шкідливі / Фото Unsplash

Газовані напої, навіть дієтичні, дуже шкідливі для здоров'я. Вони не будуть союзниками у схудненні. Дослідження доводить, що газовані напої знищують мікроби у кишківнику, що призводить до порушення роботи імунної системи. Від цього збільшується ризик захворювань та ожиріння.