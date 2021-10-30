ТТГ: у чому особливість цього гормону та як він впливає на здоров'я

Тиреотропний гормон, або як його скорочено називають ТТГ, секретується гіпофізом. Він діє на нашу щитоподібну залозу, змушуючи її виробляти два гормони – тироксин і трийодтиронін. Результати аналізу на ТТГ дозволяють оцінити, чи правильно функціонує щитоподібна залоза.

ТТГ, або тиреотропін – це гормон, який виробляється гіпофізом і впливає на роботу щитоподібної залози (невеликої за розмірами залози нашого тіла, робота якої, своєю чергою, впливає на функціонування всього організму), стимулюючи вивільнення Т4 (тироксину) і Т3 (трийодтироніну).

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Аналіз на тиреотропний гормон найчастіше проводять з метою діагностики захворювань щитоподібної залози, безпліддя у жінок і гіпо- або гіперфункції щитоподібної залози у немовлят. Також це дослідження є складовою моніторингу ефективності гормональної терапії, яку проходить хворий.

У вагітних рівень гормону тиреотропіну перевіряють кілька разів, оскільки гормональний дисбаланс (ендокринні порушення) шкодять не лише матері, а й дитині в її утробі.

Кров для аналізу береться у пацієнта натще (останній прийом їжі повинен відбутися щонайпізніше за вісім годин до проведення дослідження). Як правило, результати аналізу відомі вже наступного дня.

Проводять таку діагностику при появі таких симптомів:

частих проносів або закрепів;

порушеннях серцевого ритму (відчутті пришвидшеного або нерівномірного серцебиття);

зниженні або збільшенні ваги (при тому, що людина харчується як звично);

неспокої;

збудливості, нервовості;

слабкості;

шкірних змінах;

ламкості нігтів та волосся.

Скільки коштує дослідження

Якщо у вас є скерування від сімейного лікаря, ендокринолога, гінеколога тощо, аналіз проведуть безоплатно (його оплатить Національна служба здоров'я України). Без скерування – дослідження можна пройти у приватному порядку. Коштує воно у середньому 130 – 180 гривень (залежно від лабораторії).

Якщо рівень ТТГ виявиться аномальним, аналіз рекомендується здати повторно. Проте цього разу необхідно ретельно дослідити рівні вільних гормонів щитоподібної залози – Т3 і Т4.

Третій етап обстеження – ультразвукове дослідження щитоподібної залози. Лікар перевірить, чи немає у ній новоутворень.

Норми тиреотропного гормону

Діапазон норми гормону тиреотропіну становить від 0,32 до 5,0 міліодиниць на літр (для дорослої людини). Необхідно пам’ятати, що ці цифри не є сталими. На концентрацію ТТГ впливають:

вік пацієнта;

його стать;

поточний стан здоров'я;

спосіб підрахунку рівня гормону у крові, який застосовує конкретно ця лабораторія.

Якщо жінка вагітна або планує вагітність, то показник понад 2,5 міліодиниць на літр уже повинен насторожити. Таку пацієнтку скеровують на додаткові дослідження.

Показник норми тиреотропного гормону у вагітних варіюється залежно від терміну вагітності:

І триместр – від 0,1 до 2,5 міліодиниць на літр;

ІІ триместр – від 0,1 д 3,0 міліодиниць на літр;

ІІІ триместр – від 0,1 до 3, міліодиниць на літр.

При інтерпретації показників гормону тиреотропіну у вагітних враховується діапазон норм, характерних для жінок того ж віку і загалом для популяції, яка проживає у тому ж географічному регіоні. Перевіряти концентрацію ТТГ у вагітних необхідно кожні 4 – 6 тижнів.

Перевіряти концентрацію ТТГ у вагітних необхідно кожні 4-6 тижнів / Фото Pixabay

У людей похилого віку поняття норми також буде іншим. Таким особам, навпаки, краще мати трохи підвищений рівень тиреотропного гормону (понад 4,2 міліодиниць на літр). Науковці довели: якщо у пацієнта віком 65 років або старшого концентрація гормону тиреотропіну є більшою, ризик виникнення серцево-судинних захворювань і смерті внаслідок цього у них є нижчим. При цьому підвищений рівень ТТГ не погіршує психофізичного стану таких осіб.

Зазвичай лабораторії, крім результату аналізу, подають також діапазон норми, тож людина вже сама може зорієнтуватися, чи є у неї проблеми з цим гормоном. Якщо рівень тиреотропного гормону підвищений, зазвичай це вказує на первинний гіпотиреоз (недостатню активність щитоподібної залози). Цей тип гіпотиреозу виникає, коли гіпофіз намагається стимулювати вироблення гормонів щитоподібною залозою, проте вона не може цього зробити.

Високий рівень гормону тиреотропіну може також сигналізувати про третинний гіпотиреоз, при якому пошкоджений гіпоталамус припиняє виробляти ТРГ – один із представників класу рилізинг-гормонів. Відповідно, гіпофіз не стимулюється, що призводить до зниження секреції ТТГ.

Крім того, високий рівень тиреотропного гормону супроводжує:

аденому гіпофізу;

різні генетично детерміновані захворювання;

первинну недостатність функції кори наднирників;

прийом деяких ліків, зокрема йоду, інтерферону і тиреостатиків.

Особливо небезпечний гіпотиреоз у вагітних, оскільки може спровокувати викидень або передчасні пологи. Часто причина недостатньої функції щитоподібної залози криється у хворобі Хашимото (хронічному аутоімунному тиреоїдиті).

Гіпотиреоз (і, відповідно, високий рівень гормону тиреотропіну) можна діагностувати за такими симптомами:

постійним відчуттям холоду;

сонливістю;

головними болями і болями у суглобах;

штивністю м'язів;

безпричинним збільшенням ваги;

набряками обличчя та шиї;

затримкою води в організмі;

погіршенням настрою;

депресією;

проблемами з пам'яттю та концентрацією уваги;

зниженням лібідо;

порушеннями менструального циклу;

сухістю і свербежем шкіри;

еректильною дисфункцією;

швидкою втомлюваністю (навіть після незначних фізичних навантажень);

уривчастим диханням.

На ранніх стадіях раку щитоподібної залози результати аналізів часто не викликають занепокоєння.

При первинному гіпертиреозі, коли щитоподібна залоза є надміру активною, концентрація ТТГ, навпаки, зменшується. Це відбувається також при недостатній функції гіпофізу – гіпопітуїтаризмі, який називають вторинним гіпотиреозом.

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Гіпопітуїтаризм виникає, коли гіпофіз припиняє продукувати тиреотропний гормон, а щитоподібна залоза, відповідно, не отримує інформації, що в організмі спостерігається дефіцит тироніну і трийодтироніну.

Крім цього, низький рівень гормону тиреотропіну може спостерігатися при:

дифузному токсичному зобі;

гострих психічних розладах;

позатиреоїдних станах;

прийомі деяких ліків (глюкокортикостероїдів, дофаміну, фенітоїну, аміодарону);

у похилому віці.

Гіперактивність щитоподібної залози супроводжується такими ознаками:

нервозністю;

надмірною пітливістю;

перепадами настрою;

дратівливістю;

задишкою;

частими поносами, хоча також можуть турбувати закрепи (останні - частіше при гіпотиреозі);

набряками ніг;

тремтінням рук;

появою змін на шкірі зі супутнім свербежем;

гіперчутливістю до високих температур;

порушенням менструального циклу;

збільшеною частотою пульсу;

відчуттям серцебиття.

Норми ТТГ у дітей

Так само як і знижена, підвищена активність щитоподібної залози у вагітних може спровокувати серйозні вади розвитку нервової та кісткової системи у їх дітей.

Норми тиреотропного гормону у дітей, так само як і у дорослих, залежать від їхнього віку:

у недоношених дітей – від 0,8 до 6,9 міліодиниць на мілілітр (забір крові відбувається у проміжку між третьою і четвертою добою життя);

від 0,8 до 6,9 міліодиниць на мілілітр (забір крові відбувається у проміжку між третьою і четвертою добою життя); у немовлят, народжених у заплановані терміни – від 1,3 до 16 міліодиниць на мілілітр (забір крові відбувається на четверту добу життя);

у немовлят віком від одного до 11-ого місяця життя – від 0,9 до 7,7 міліодиниць на мілілітр;

у дітей віком від 1 року до досягнення ними статевої зрілості – від 0,6 до 5,5 міліодиниць на мілілітр;

у дітей, які досягли статевої зрілості , рівень гормону тиреотропіну відповідає показникам норми у дорослих.

, що так само як і при проведенні дослідження у дорослих, нормальний показник ТТГ у дітей інтерпретується відповідно до стандартів, визначених лабораторією, яка проводить це тестування.

При сильних відхиленнях від показників норми це свідчить про гіпофункцію або гіперфункцію щитоподібної залози. Рівень тиреотропного гормону у дітей може підвищуватися при:

порушеннях роботи щитоподібної залози у їхньої матері;

порушеннях будови щитоподібної залози у самої дитини;

прийомі жінкою у період вагітності ліків, які впливають на функцію щитоподібної залози;

нестачі йоду у період внутрішньоутробного розвитку;

пухлині гіпофізу.

Рівень ТТГ у немовлят нормалізується протягом кількох діб / Фото Unsplash

У немовлят, зокрема народжених передчасно, рівень гормону тиреотропіну зазвичай нормалізується протягом кількох діб, тому тривала терапія не застосовується. Але в інших випадках без лікування не обійтися – некоригована гіпофункція щитоподібної залози може призвести до розумової відсталості. Терапія захворювань, які супроводжуються підвищенням або зниженням рівня ТТГ, є пожиттєвою.

Гіпотиреоз, який супроводжується збільшенням концентрації тиреотропного гормону у дітей, може мати безсимптомний перебіг. Проте найчастіше проявляється:

зниженням апетиту;

затримкою росту;

охриплістю;

закрепами;

затримкою прорізування зубів;

повільним мовленням;

слабким пульсом;

сухістю шкіри і губ;

набряком обличчя;

випадінням волосся;

збільшенням ваги;

затримкою статевого дозрівання.

Своєю чергою низький рівень гормону тиреотропіну може викликатися:

порушенням функції гіпофізу;

хронічним аутоімунним тиреоїдитом;

дифузним токсичним зобом.

Лікування гіпертиреозу у дітей полягає у призначенні антитиреоїдних препаратів, які нейтралізують вплив Т3 і Т4 на тканини. Іноді лікарі приймають рішення видалити частину щитоподібної залози.

Основними симптомами зниження рівня ТТГ у дітей є:

труднощі з концентрацією уваги;

нервозність;

почервоніння шкіри;

набряк шиї;

прискорене серцебиття;

надмірне потовиділення.

Рівень тиреотропного гормону у чоловіків

Хоча на захворювання щитоподібної залози частіше страждають жінки, чоловікам також варто перевіряти рівень гормону тиреотропіну, адже не минають їх ані гіперфункція, ані гіпофункція щитоподібної залози. Потерпають вони і від хвороби Хашимото. Проте лікарі рідко скеровують пацієнтів-чоловіків на аналіз з визначення рівня ТТГ (таке дослідження не входить у пакет профілактичного обстеження представників сильної статі).

Симптоми низького рівня тиреотропного гормону (відповідно, гіпертиреозу) у чоловіків є такими ж, як і у жінок. Унікальними симптомами є зниження статевого потягу та порушення потенції. Високий рівень гормону тиреотропіну (відповідно, гіпотиреоз) проявляється аналогічно.

Факторами, які підвищують ризик коливань рівня ТТГ в організмі чоловіків, є:

хронічний стрес;

вік понад 40 років;

ігнорування профілактичних оглядів протягом тривалого часу;

наявність захворювань щитоподібної залози у кровних родичів.

Врахуйте, що результату лише аналізу для постановки діагнозу замало, і не забувайте, що такий діагноз повинен поставити лікар.