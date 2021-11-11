Синхронізація сердець: як наше серцебиття показує, хто нам подобається

Нове дослідження показало, що люди, які відчувають взаємну симпатію, мають схожий ритм серцебиття. Серцеві скорочення осіб, зацікавлених у партнері, збільшувалися так само, як і у співрозмовника.

Чи існує справжнє почуття та як його виявити, досліджували нідерландські науковці з Лейденського університету.

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Як проходило дослідження

До експерименту долучили групу для участі у реальних "побачень наосліп", на яких вони могли зустріти потенційного партнера. Для дослідження учасники одягли датчики, призначені для вимірювання фізіологічної динаміки:

Окуляри з відстеженням очей із вбудованими камерами – вони визначали, на що кожен учасник дивився під час побачення.

Датчик, який фіксував, коли учасники сміялися, посміхалися чи взаємодіяли з партнером.

Пристрій, який відстежував частоту серцевих скорочень.

Датчики, які прослідковували, як відбувається потовиділення у відповідь на психологічне чи фізіологічне збудження.

Незнайомі люди взали участь в експерименті / Фото Unsplash

Дослідники шукали ознаки фізіологічної синхронії – як приховані, невербальні сигнали можуть давати знати співрозмовнику про свою симпатію.

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Команда науковців вважала, що сигнали будуть більш видимими – партнер зможе побачити усмішку, погляд чи інші жести співрозмовника.

Та припущення дослідників виявилися помилковими.

Жоден із цих сигналів не показував, наскільки одна людина приваблює іншу. Це визначають невидимі внутрішні сигнали, такі як частота серцевих скорочень та провідність шкіри,

– розповіла Елізка Прочазкова, авторка дослідження.

Серцебиття синхронізується при симпатії партнерів / Фото Unsplash

Науковці виявили, що в разі успішних побачень частота серцевих скорочень пари збільшувалась та синхронізувалась.

Якщо в однієї людини частота серцевих скорочень збільшилася, то й у іншої також,

– зазначила експертка.

Водночас команда дослідників відзначила, що потовиділення відбувалося за такою ж схемою синхронізації навіть тоді, коли не було сміху та додаткових жестів.

Жести та сміх лиш поверхнево сприяють синхронізації партнерів / Фото Unsplash

За словами науковців, підсвідоме фізіологічне сполучення для романтичного потягу, можливо, є важливішим за поверхневі жести та знаки.

Дослідники стверджують, що відвертіші форми фізичної імітації жестів і поведінки один одного – наприклад, спільного сміху над одним жартом – мають лише поверхневий рівень синхронності.

Наші результати показують, що на рівні пари фізіологічні стани партнерів синхронізуються у взаємне вирівнювання щомиті,

– пишуть науковці.

Лідеркою дослідження стала авторка та психологиня Еліска Прочазкова.

Що відомо про психологиню Прочазкова – молода експертка, яка у 2017 році закінчила магістратуру в Лейденському університеті. Вона отримала грант для талантів, який пропонує перспективним та амбітним молодим дослідникам платформу для наукових досліджень. Прочазкова стала авторкою новітнього дослідження про динаміку зіниць під час обману – цей експеримент став першим у галузі нейронауки.

Елізка Прочазкова / Фото Лейденського університету