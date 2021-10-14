Однако существуют продукты, которые все же можно употреблять перед сном без вреда для фигуры. О том, когда можно есть и что именно, делимся в нашем материале.
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Полезно ли есть на ночь
Прежде всего стоит рассказать о вреде ночного питания. Оно обычно неосознанное, а желание есть появляется во время разговоров, просмотра телевизора или ленты в социальных сетях. Именно в таких ситуациях вы тяготеете к нездоровой пище. Перед тем, как в очередной раз открыть холодильник, спросите себя: я действительно голоден? Возможно мне просто скучно или грустно? Вызвать эмоциональный голод могут также стрессовые ситуации и усталость.
Ночные перекусы часто неосознанные / Фото Pexels
Когда следует прекратить есть
Чем больше перерыв между последним приемом пищи и сном, тем лучше для здоровья и фигуры. Однако не все могут придерживаться определенного графика, особенно если вы допоздна работаете. В целом следует обеспечить 12 – 13-часовое голодание между вечерним и утренним приемами пищи.
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Что есть, если вы хотите перекусить ночью
Эта пища не навредит, если есть ночью / Фото Pexels
Если вам трудно отказаться от вечерних перекусов, не беда. Вы можете сделать их более полезными. Важно, чтобы пища была легкой, а порция – контролируемой. Употребляйте клетчатку и белок, в частности:
- сыр и сухари;
- орехи;
- греческий йогурт и семена чиа;
- попкорн без масла;
- арахисовое масло и яблоки.
Рекомендуем исключить из ночного рациона обработанную сладкую пищу, поскольку она повысит уровень сахара в крови. Избегайте жирной, жареной, острой и кислой пищи, откажитесь от кофеина, ведь он может вызвать изжогу. Также практикуйте осознанное потребление: выключайте экраны и фокусируйтесь на запахе, вкусе, текстуре и внешнем виде. Старайтесь наслаждаться каждым кусочком блюда.