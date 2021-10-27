Отказавшись от времени в фейсбуке и инстаграме, женщина все же перешла на здоровый рацион и похудела к желаемой отметке на весах. Подробнее о ее истории – дальше.

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Бренда рассказывает, что была "пухленькой" на протяжении всей жизни, но с 2016 – 2019 года ее размер увеличился до 48-го. Причиной тому стало регулярное нездоровое питание.

К удалению социальных сетей / Фото Daily Star

В августе прошлого года она достигла максимального веса, и этот момент стал переломным в ее жизни. Бренда пыталась заниматься спортом, но все попытки проститься с ненавистными килограммами были тщетны. Проанализировав свою жизнь, женщина поняла, что причина ее перееданий – социальные сети. Поскольку новостные ленты постоянно подсовывают рекламу фастфуда, доставки еды и сладостей, у нее повышался аппетит, что и провоцировало дальнейшее переедание.

Это были постоянные подсознательные сообщения, которые говорили мне уйти и перекусить. Когда я поняла причину, мне стало очевидно, что нужно делать, – рассказывает женщина.

Удаление соцсетей

Апрель 2021 года / Фото Daily Star

В рамках эксперимента, Бренда удалила аккаунты в инстаграме, фейсбуке и твиттере. Уже через несколько недель она увидела первые положительные результаты.

Ранее в течение дня Бренда съедала много конфет, булочек, печенья, пасты или пиццы и запивала это все сладкими коктейлями, сейчас – она предпочитает сухофрукты, овсянку, овощи, омлеты, цельнозерновой хлеб, черный шоколад и протеиновые спортивные напитки.

Результат отказа от соцсетей / Фото Daily Star

Оказалось, соцсети действительно отвлекали ее от настоящей проблемы. Откажешься от постоянного просмотра ленты, Бренда смогла похудеть с 48 до 38 размера.