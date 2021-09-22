Часто некачественное масло из полезного продукта превращается в источник токсичных соединений. О том, как правильно выбирать масло, рассказала нутрициологиня Софии Рожко.

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Как правильно выбирать масло

Производство масла



Стоит знать, как изготавливают масло / Фото Unsplash

Для того, чтобы уметь правильно выбирать масло, нужно понимать все процессы приготовления. Начинается все с молока и переходит к пастеризации сливок. Если весь процесс приготовления происходит на одном производстве, тогда масло будет более качественным. Такие продукты обычно продаются в локальных отделах или в маленьких магазинчиках. Большинство супермаркетов продают масло, изготовленное в разных местах.

После пастеризации сливок приготовления осуществляется либо методом взбивания сливок, или методом их переработки . И именно во втором варианте получается масло с высоким процентом жирности,

– рассказывает нутрициологиня.

Состав



Внимательно прочитайте состав масла на упаковке / Фото Unsplash

Для изготовления натурального качественного сливочного масла используют только сливки. Они могут быть цельные или пастеризованные и дополнительного содержать соль или закваски. Не стоит покупать продукт, если в составе есть растительные жиры и усилители вкуса. Также стоит обратить внимание на наличие отметки ДСТУ или ТУ.

Жирность масла

Качественное масло – это жирное масло, процент которого стартует от отметки 82,5. В таком продукте выше санитарные нормы, и он лучше сохраняется. Но здесь также следует обращать внимание на содержание, ведь в составе масла 69,2% жирности могут быть пастеризованные сливки коровьего молока, а в масле 72,5% жирности – растительно-сливочная смесь.

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Как проверить масло дома



Попробуйте растопить масло / Фото Unsplash