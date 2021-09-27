Существуют вещи, которые отнимают у вас много энергии и силы. Поэтому следует тщательно планировать свой отдых и избегать этих 8 привычек.

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Эти вещи тайно вас истощают

Эмоциональные телевизионные шоу



Не перегружайте психику эмоциональными шоу / Фото Unsplash

Если после тяжелого рабочего дня вы любите "расслабляться", просматривая эмоционально заряженные телепередачи, будьте осторожны. Это может привести к психическому истощению, которое случается из-за временного сопереживание чувств и событий вместе с главными героями. Избыток эмоций становится причиной чрезмерного возбуждения. Рекомендуем тщательно выбирать развлечения и избегать таких, которые вызывают у вас сильные чувства, которые волнуют в течение нескольких часов или дней.

Слишком большие перерывы между приемами пищи

Организм функционирует благодаря энергии, которую он черпает из пищи. В частности каждый орган нуждается в разном элементе. Важнейшим топливом являются углеводы, белок и жир. Организм имеет некоторые запасы углеводов в печени, которые нужны для работы мозга. Таких отложений хватит на 3 – 6 часов. Поэтому большие перерывы приводят к ощущению физического истощения и провоцируют желание к употреблению тяжелых углеводов.

Беспорядок на рабочем месте



Избегайте беспорядка на рабочем месте / Фото Unsplash

Беспорядок и грязь на столе ухудшают качество работы. Ваша работоспособность снижается из-за отвлечения и невнимательность. В таком случае выполнения задач занимает больше времени, а, соответственно, больше умственной сосредоточенности и энергии. Поэтому, стоит окружать себя приятными вещами и держать рабочее место в чистоте.

Много вкладок

Большое количество вкладок на рабочем столе перегружает не только аккумулятор ноутбука, но и ваш мозг. Всегда остается ощущение, что вам нужно проделать еще очень много работы. Куда лучше открывать несколько страниц и периодически спрашивать себя: сколько еще задач мне нужно выполнить. Это поможет избежать излишней тревоги и перегрузок.

Сутулость

Вы будете удивлены, но плохая осанка тоже приводит к большему истощению. Это происходит из-за давления на мышцы, суставы и связки, что приводит к использованию завой энергии и усталости. Если вы не всегда можете следить за хорошей осанкой, приобретите специальные гаджеты, которые будут делать это за вас: кресла, подушки или скобы для коррекции осанки.

Слишком заблаговременное планирование



Не стоит много планировать / Фото Unsplash

Известно, что планирование помогает упорядочить все дела и ничего не забывать. Но здесь важно не перестараться. Чрезмерное и заблаговременное планирование не позволяет чувствовать себя гибким, свободным и часто вызывает тревогу за предстоящие дела. К тому же стоит быть готовым к снижению эффективности, негативному влиянию на память и истощению. Рекомендуем всегда оставлять в своем графике свободное время на отдых, хобби и любимые дела.

Неправильное дыхание

Хотя дыхание – это автоматический процесс, вы все же часто можете выполнять его неправильно. Неглубокие вдохи уменьшают поступление в организм кислорода , что используется для оптимальной работы клеток. Это также может усиливать тревогу и вызвать усталость. Поэтому, когда чувствуете напряжение или упадок сил, попробуйте сделать несколько глубоких вдохов.

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Яркий свет ночью



Отдавайте предпочтение тусклом свету / Фото Unsplash