Вместо сладкого: шпинатные кексы с пармезаном

Вредные сладости можно заменить более сытной закуской. Приготовьте неординарное блюдо: кексы со шпинатом и творогом.

Если вы не знали, как объединить полезные продукты, чтобы получилась вкусная закуска – мы поможем. Читайте подробный рецепт в нашем материале.

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Рецепт кексов со шпинатом

Ингредиенты

340 граммов свежего шпината;

пол стакана творога рикота;

пол стакана мелко натертого сыра пармезан;

2 яйца;

1 зубчик чеснока;

¼ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки свежемолотого перца.

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Способ приготовления



Кексы из шпината / Фото Unsplash

Шаг 1. Поместите шпинат в блендер и измельчите. Переложите листья в емкость, добавьте рикотту, пармезан, яйца, чеснок, соль и перец. Все ингредиенты размешайте до однородной смеси.

Шаг 2. Смажьте формы для кексов кулинарным спреем и заполните шпинатной смесью. Разогрейте духовку до 200 градусов.

Шаг 3. Выпекайте кексы примерно 20 минут, пока они не застынут. После этого выньте из духовки и оставьте еще на 5 минут в форме. Проверьте готовность, отделив пирожные ножом от краев, и переложите в тарелку.

Подавайте закуску теплой и не забудьте посыпать пармезаном.