Готовить такой ужин очень просто, а результат будет невероятный и вкусный. Делимся подробным рецептом в нашем материале.
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Рецепт запеченного картофеля с творогом и лимоном
Подавать ароматный гарнир можно с курицей и рыбой. Добавьте свежих овощей и ваше блюдо будет сбалансированным и полезным.
Ингредиенты
- 700 грамм картофеля;
- 4 зубчика чеснока;
- 200 грамм сыра фета;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 2 столовые ложки измельченного орегано;
- ¼ чайной ложки молотого перца.
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Способ приготовления
Нарежьте картофель / Фото Unsplash
Шаг 1. Очистите картофель и нарежьте кубиками. Подготовьте форму для запекания: смажьте растительным маслом или спреем. Выложите на противень картофель и разбросайте зубчики чеснока.
Шаг 2. Сыр фета поместите посередине. Полейте растительным маслом и 1 столовой ложкой лимонного сока. Сверху картофель приправьте орегано, солью и перцем. Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте картофель, пока он не станет мягким, 25 – 35 минут.
Шаг 3. Когда картофель будет готов, выжмите мягкий чеснок и размешайте гарнир с сыром и специями. Перед подачей добавьте масло, лимонный сок и орегано.