Готовить такой ужин очень просто, а результат будет невероятный и вкусный. Делимся подробным рецептом в нашем материале.

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Рецепт запеченного картофеля с творогом и лимоном

Подавать ароматный гарнир можно с курицей и рыбой. Добавьте свежих овощей и ваше блюдо будет сбалансированным и полезным.

Ингредиенты

700 грамм картофеля;

4 зубчика чеснока;

200 грамм сыра фета;

грамм 2 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки лимонного сока;

2 столовые ложки измельченного орегано;

¼ чайной ложки молотого перца.

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Способ приготовления



Нарежьте картофель / Фото Unsplash

Шаг 1. Очистите картофель и нарежьте кубиками. Подготовьте форму для запекания: смажьте растительным маслом или спреем. Выложите на противень картофель и разбросайте зубчики чеснока.

Шаг 2. Сыр фета поместите посередине. Полейте растительным маслом и 1 столовой ложкой лимонного сока. Сверху картофель приправьте орегано, солью и перцем. Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте картофель, пока он не станет мягким, 25 – 35 минут.