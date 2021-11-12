Чтобы не следовать вредным привычкам, мы решили поделиться с вами самыми популярными "правилами похудения", которые только ухудшат здоровье. Правильный рацион должен приносить не только пользу фигуре, но и организму.

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Как не стоит питаться

Без жиров

Многие считают, что жиры лишние в рационе, и соблюдают питание без этой составляющей. Однако жиры – очень важные макроэлементы, которые обеспечивают чувством сытости, снижают уровень плохого холестерина и добавляют питательные вещества. Главное, уметь отличать полезные и вредные жиры. К правильным относятся оливковое масло, миндаль, арахисовое масло и авокадо.



Авокадо содержит полезные жиры / Фото Unsplash

Еда после тренировки

После тренировки в спортзале или дома появляется желание что-нибудь съесть, которое часто перерастает в переедание. Чтобы предотвратить это, много пейте во время и после занятий спортом. Ваш голод действительно может быть жаждой. Также не стоит садиться за прием пищи с мыслью, что вы сожгли много калорий, и можете позволить себе все.

Нехватка углеводов



Добавьте в рацион полезные углеводы / Фото Unsplash

Миф о том, что именно углеводы являются виновниками лишнего веса, очень популярен. Именно это обусловило появление многих низкоуглеводных диет. Но на самом деле углеводы не всегда вредны. Еда, которую вы употребляете, имеет значение. Например, фрукты и молочные продукты содержат простые углеводы, очень отличающиеся от печенья и пирожных.

Дело в том, что переработанные сладости содержат рафинированный сахар и не имеют питательных веществ. К тому же углеводы обеспечивают организм энергией. Поэтому их обязательно следует добавить в рацион.

Слишком много белка

Если вы пытаетесь похудеть, без белка не обойтись. Он отвечает за наращивание мышечной массы и сжигает калории в состоянии покоя. Однако его чрезмерное употребление будет вредным. Белковые диеты возможно эффективны при похудении, но они могут стать толчком к появлению многих заболеваний, например, повышают риск образования камней в почках, сердечных заболеваний и рака толстой кишки.

Для тех, кто регулярно занимается спортом, норма белка на килограмм веса тела составляет 1,2 – 1,7 грамма .



Следите за количеством потребленного белка / Фото Unsplash

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Жесткое сокращение калорий

Дефицит калорий не принесет быстрых результатов, как многие думают. Исследование, опубликованное в журнале Psychosomatic Medicine, показало, что жесткая низкокалорийная диета не способствует уменьшению веса в долгосрочной перспективе из-за кортизола – гормона стресса, который активно производится во время такого "похудения".