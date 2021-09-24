Упражнения Кегеля помогают укрепить мышцы тазового дна – те самые, которые обеспечивают надлежащую работу мочевыделительной, репродуктивной и пищеварительной систем. Ослаблять их может множество факторов.

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Вы могли слышать, что эти упражнения рекомендуют выполнять женщинам, в том числе беременным, готовя их к легким родам (сильные и упругие мышцы способствуют выталкиванию ребенка из утробы) и с целью более быстрой регенерации растянутых и перегруженных мышц тазового дна уже после родов, что позволяет восстановить богатый спектр ощущений во время полового акта.

Однако преимущества этих тренировок могут почувствовать на себе также представители сильного пола, ведь мышцы Кегеля есть и у них – они охватывают уретру, прямую кишку и основание полового члена.

Основная функция мышц Кегеля – контролировать сознательное мочеиспускание и стул, обеспечивать надлежащую работу кишечника и удерживать органы малого таза на месте, определенном для них природой.

Упражнения Кегеля для мужчин нацелены на укрепление структур и улучшение работы органов, за функции которых отвечают лобково-копчиковые мышцы. Эти занятия врачи прописывают своим пациентам при недержании мочи. Кроме того, это – один из действенных способов решить проблему эректильной дисфункции.

С профилактической целью упражнения Кегеля могут выполнять все мужчины независимо от возраста и состояния здоровья, но особенно они показаны тем пациентам, которым удалили простату, при гиперактивном мочевом пузыре и больным сахарным диабетом, поскольку эта тяжелая хроническая болезнь приводит к ослаблению мышц тазового дна.

Кто и когда придумал упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля разработал американский врач-гинеколог Арнольд Кегель еще в 1940-х годах для пациенток, страдающих недержанием мочи. Суть упражнений состояла в сокращении и расслаблении мышц тазового дна, при выполнении которых использовался специальный прибор, измеряющий силу сокращений этих мышц (его также изобрел этот врач).

Упражнения Кегеля улучшают работу лобково-копчиковых мышц / Фото w2w

Сегодня упражнения Кегеля включают целый комплекс упражнений для эффективного укрепления мышечных волокон, поддерживающих органы малого таза. Тренировка требует полной сосредоточенности, терпения и самодисциплины. Заниматься можно в любом месте, приняв любое положение тела. Продолжительность каждого упражнения составляет от нескольких минут до нескольких десятков секунд.

Однако прежде, чем приступить к тренировкам, необходимо определить, где именно располагаются мышцы Кегеля у мужчин. Самый простой способ это сделать – помочиться или выпустить газы. В процессе мочеиспускания остановите поток мочи (если выпускаете газы, попробуйте сдержать этот процесс). Вот эти мышцы, которые вы задействовали, и являются теми, что нужно укреплять.

Верхний слой лобково-копчиковых мышц состоит из сфинктера, сжимающего анус, средний – из глубокой поперечной мышцы промежности, а внешний – это мышца-подъемник отхожего места.

Определив, какие мышцы нужно напрягать, тренируйте их три раза в день. Это можно делать как стоя, так и лежа, а также сидя. Сначала держите мышцы в напряжении в течение трех секунд, после чего – на три секунды расслабьте. Повторите 10 раз. Делайте ежедневно не менее трех таких подходов.

В дальнейшем можете попробовать разными способами усложнить себе задачу, например, выполняя больше подходов или более сжатий-расжатий за один подход.

Каких эффектов следует ожидать

Упражнения Кегеля улучшают силу и гибкость мышц тазового дна, влияет на здоровье и качество функционирования мужского организма. Состояние мышц Кегеля непосредственно влияет на сексуальную активность мужчин и позволяет избежать проблем, о которых не принято говорить вслух – недержание мочи, кала, повышенного метеоризма и геморроя.

Укрепление этих мышц усиливает эрекцию и оргазм, увеличивает сексуальное удовлетворение партнера/-ши, улучшает контроль за семяизвержением и процессом мочеиспускания, стимулирует перистальтику кишечника, предупреждает образование геморроидальных узлов.

Однако предупреждаем сразу: быстрых результатов ожидать не следует. Почувствовать первые эффекты можно будет только через 2 – 3 недели, а значительные - через несколько месяцев регулярных тренировок. Если проявите немного терпения, заметите, как улучшилось ваше самочувствие и здоровье.

Упражнения Кегеля помогают избавиться от многих осложнений / Фото poradumo

Упражнения Кегеля – это не просто хорошие упражнения для простаты (особенно когда она увеличилась в размерах). Такие тренировки помогают быстро восстановиться после операции по удалению предстательной железы, в частности когда возникло такое осложнение, как недержание мочи. Также они помогут справиться с симптомами гиперактивного мочевого пузыря и уменьшить частоту визитов в туалет в ночное время суток.

Но не забывайте: если вас беспокоят какие-то симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Специалист выяснит причину вашего состояния, и вы сможете быстрее начать комплексную терапию.

Упражнения Кегеля и сексуальная жизнь

Сексуальные расстройства отрицательно влияют на мужскую психику. Мужчина теряет уверенность в себе и избегает сексуальных контактов, потому что боится, что удовольствие от процесса не получит ни он, ни его партнер/-ша.

У некоторых мужчин, страдающих от недержания мочи, "казусы" случаются именно во время полового акта, что отнюдь не добавляет романтики в отношения. Однако это – не единственные показания к выполнению упражнений Кегеля.

Несколько исследований показали, что эти упражнения могут усиливать сексуальные ощущения у мужчин, и чем раньше вы начнете тренироваться, тем быстрее будут результаты!

Тренировка проходит в три этапа:

этап активизации промежности, то есть расслабления напряженных и сокращенных мышц (что является следствием малоподвижного, переполненного стрессами образа жизни), которые поддерживают тазобедренные суставы и позвоночник. Упражнения Кегеля в этой фазе заключаются в сокращении мышц тазового дна в течение пяти секунд в положении лежа. Мышцы Кегеля участвуют при подъеме и опускании сухожильного центра промежности, и за этим процессом можно наблюдать в зеркале;

этап укрепления мышц тазового дна, то есть повтор и каждый раз более длительное удерживание в напряжении мышц Кегеля. Например, 8 секунд напряжения – 8 секунд расслабления, 9 секунд напряжения – 8 секунд расслабления и т.д. Комбинируйте, как считаете нужным. Рекомендуется также изменить положение тела с лежачего на сидячее, стоячее с широко расставленными ногами или любое другое произвольное положение;

8 секунд расслабления, 9 секунд напряжения 8 секунд расслабления и т.д. Комбинируйте, как считаете нужным. Рекомендуется также изменить положение тела с лежачего на сидячее, стоячее с широко расставленными ногами или любое другое произвольное положение; этап умелого задействования мышц Кегеля в повседневных ситуациях, то есть выработки привычки напрягать эти мышцы, например, при подъеме тяжестей.

Во время выполнения упражнений важно контролировать свое дыхание: на вдохе напрягать мышцы Кегеля, на выдохе – расслаблять. Во время тренировки сосредоточьтесь исключительно на мышцах тазового дна, не напрягая мышц пресса, ягодиц и бедер.

Вспомогательные методы

Если вы не уверены, что эффективно выполняете упражнения Кегеля, попробуйте воспользоваться вспомогательными методами. Например: