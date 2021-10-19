Приготовьте вкусный шоколадно-вишневый пирог. Заваренный кофе придаст изюминки насыщенному шоколадному вкусу, а вишня подарит нотки терпкости.
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Рецепт шоколадно-вишневого пирога
Ингредиенты
- 450 граммов замороженной вишни;
- 3 столовые ложки вишневого варенья;
- 450 граммов смеси для приготовления торта;
- пол стакана обезжиренного молока;
- пол стакана крепко сваренного кофе, комнатной температуры;
- пол стакана сливочного масла;
- пол стакана шоколадной стружки;
- кондитерский сахар (необязательно).
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Способ приготовления
Приготовьте шоколадный пирог с вишнями / Фото Unsplash
Шаг 1. Разморозьте вишни и слейте лишнюю жидкость. Сливочное масло растопите, добавьте смесь для приготовления торта, молоко, кофе и взбейте в средней емкости до однородной массы. В смесь высыпьте шоколадную стружку.
Шаг 2. Смешайте вишни и вишневое варенье. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой и равномерно распределите вишневую смесь.
Шаг 3. Тесто вылейте поверх вишен и поставьте в духовку, разогретую до 170 градусов. Готовьте в течение 40 минут и дайте остыть. Сверху можете посыпать ванильным сахаром и подать с шариком ванильного мороженого.