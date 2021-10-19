Приготовьте вкусный шоколадно-вишневый пирог. Заваренный кофе придаст изюминки насыщенному шоколадному вкусу, а вишня подарит нотки терпкости.

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Рецепт шоколадно-вишневого пирога

Ингредиенты

450 граммов замороженной вишни;

3 столовые ложки вишневого варенья;

450 граммов смеси для приготовления торта;

пол стакана обезжиренного молока;

пол стакана крепко сваренного кофе, комнатной температуры;

пол стакана сливочного масла;

пол стакана шоколадной стружки;

кондитерский сахар (необязательно).

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Способ приготовления



Приготовьте шоколадный пирог с вишнями / Фото Unsplash

Шаг 1. Разморозьте вишни и слейте лишнюю жидкость. Сливочное масло растопите, добавьте смесь для приготовления торта, молоко, кофе и взбейте в средней емкости до однородной массы. В смесь высыпьте шоколадную стружку.

Шаг 2. Смешайте вишни и вишневое варенье. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой и равномерно распределите вишневую смесь.