Если вы заметили, что привычные блюда перестали давать ощущение сытости, попробуйте добавить в рацион больше каш. В анализе, проведенном учеными из Гарварда, было обнаружено, что употребление белка усиливает ощущение сытости, особенно при замене рафинированных углеводов.

Интересно Как в Европе: почему важно убирать за своей собакой на улице

Киноа

Зерна киноа / Фото vegan.rocks

Кино считается одной из самых здоровых каш, которые не теряют полезных свойств при отваривании. На одну чашку продукта приходится целых 8 грамм протеина. Более того, в ее составе обнаружено 9 незаменимых аминокислот, железо и магний. Поскольку технически киноа – это семена, гарнир из нее станет и отличным источником клетчатки.

Камут (хорашанская пшеница)

Это уникальная каша, не содержащая глютена. Каждое зерно этой каши примерно вдвое больше других круп из списка, поэтому вы точно получите новый опыт, готовя такой гарнир.

В одной чашке отварного камута содержится 10 граммов белка, что делает его одним из самых богатых источников этого элемента.

К теме Свежие овощи и зелень из грядки: опасность – совсем не в нитратах

Амарант

Амарант / Фото Pixabay

Одна чашка приготовленного амаранта снабдит ваш организм 14 граммами белка. Несмотря на то, что эта каша не так известна, как киноа, в ее составе содержится в три раза больше клетчатки, чем в традиционной пшенице. К тому же амарант улучшает обмен веществ, что важно для людей, страдающих расстройствами пищеварения.

Теф (абиссинская трава)

Еще одно зерно без глютена, которое пришло к нам из Северной Африки, содержит около 9 грамм белка и улучшает микробиом кишечника.

Добавляя эти каши в рацион вместо макарон, риса и картофеля, вы точно насытите свой организм оптимальным количеством белка. Экспериментируйте и помните, что разнообразие – основа здорового питания.