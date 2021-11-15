Помело – это цитрусовый фрукт, являющийся "ближайшим сородичем" грейпфрута. Родина помело – Азия. Довольно крупного размера плод имеет форму слезы, внутри которой "прячется" зеленоватый, желтоватый, оранжевый или оранжево-красный мякиш по структуре – идентичен тому, которую имеют другие цитрусовые. Сверху этот экзотический фрукт покрыт толстой, бледно-желтой либо зеленой кожурой.

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Помело может вырасти до размера канталупа (одной из разновидностей дыни) или даже больше. На вкус он как грейпфрут, но слаще. Этот фрукт – богатый источник антиоксидантов, минералов и витаминов, которые делают его здоровым дополнением к рациону.

Питательная ценность

Поскольку помело содержит разнообразные витамины и минералы, этот фрукт считается высоко питательным. В состав одного очищенного помело весом около 610 граммов входит:

калорий: 231,

углеводов: 59 грамм,

жиров: 0 грамм,

протеинов: 5 грамм,

пектинов: 6 грамм,

витамина В2: 12,6% от дневной нормы,

тиамина: 17,3% от дневной нормы,

витамина С: 412% от дневной нормы,

меди: 32% от дневной нормы,

калия: 28% от дневной нормы.

Витамины и минералы

В одном фрукте содержится много суточная доза "аскорбинки" – мощного антиоксиданта, который укрепляет иммунную систему и не позволяет вредным соединениям, называемых "свободными радикалами", повреждать клетки.

Интересно. Помело обогащено калием, который помогает урегулировать баланс жидкостей в организме и кровяное давление.

Фрукт также содержит другие витамины и минералы, в частности кальций, фосфор, магний, медь, марганец, железо и цинк, однако в меньшем количестве.

Углеводы

Помело считается относительно низкокалорийным, однако оно является более калорийным, чем некоторые другие виды фруктов. Большинство калорий, которые мы получаем, съев помело, поступают в наш организм с углеводами. Помело содержит 2 типа углеводов – природные сахара и клетчатку.

Клетчатка

В состав одного помело входит 6 граммов клетчатки. Это – около 24% от рекомендуемой ежедневной дозы. Большинству людей следует потреблять не менее 25 граммов пектина в сутки, поэтому фрукты, в частности помело, являются прекрасным способом удовлетворить эту потребность.

Помело содержит нерастворимую клетчатку / Фото Unsplash

Особенно много в помело нерастворимых пектинов, которые увеличивает объем испражнений, предотвращая таким образом запоры. Клетчатка также является основной "пищей" для полезных бактерий, населяющих кишечник и, кроме того, что она улучшает состояние здоровья кишечника, она еще и способствует увеличению плотности костной ткани, помогает поддерживать здоровую массу тела и оказывает положительное влияние на функцию головного мозга.

Гликемический индекс

Точный гликемический индекс (ГИ) помело неизвестен. Однако, учитывая, что в состав этого фрукта входит много сахаров, его, скорее всего, можно отнести к высокогликемическим продуктам.

В одном из исследований, в котором ученые исследовали гликемическое влияние одного из видов помело (Majia pomelo), было обнаружено, что гликемический индекс этого цитрусового составляет от 72 до 78, а все продукты с ГИ 55 и более считаются високогликемическими.

Антиоксиданты

Помело – хороший источник антиоксидантов, предотвращающий повреждение клеток свободными радикалами, либо же минимизирующий его.

Что такое свободные радикалы

Свободные радикалы – это соединения, которые попадают в наш организм с окружающей среды и с пищей. Накапливаясь в нем в большом количестве, могут спровоцировать различные проблемы со здоровьем, в том числе хронические заболевания.

Как уже упоминалось, в помело содержится не только более 400% от дневной нормы аскорбиновой кислоты, которая является сильным антиоксидантом, но и несколько других антиоксидантных соединений, в том числе нарингенин и нарингин, которые содержатся также в других цитрусовых фруктах, и ликопен – противовоспалительный антиоксидант, который присутствует в частности в помидорах.

Много преимуществ помело, такие как торможение процессов старения и кардиопротекторные свойства, приписывают именно высокому содержанию антиоксидантов в этом фрукте.

7 полезных свойств этого фрукта

Снижает массу тела

Помело является прекрасным средством для похудения. В одном очищенном фрукте весом около 610 граммов содержится только 230 калорий. Для такого большого объема пищи это относительно немного. Употребляя большое количество низкокалорийной пищи, вы быстро насытитесь, получив при этом меньше калорий. А ввиду того, что в помело содержится много протеинов и пектинов, ощущение сытости будет более длительным.

Положительно влияет на функцию пищеварения

В рационе большинства людей не хватает клетчатки. А поскольку в помело ее содержится много, оно качественно улучшает пищеварительные процессы и эффективно снижает уровень холестерина в крови.

Эксперты Академии питания и диетологии США рекомендуют женщинам потреблять 25 граммов пектинов в сутки, мужчинам – 38 граммов. Рассчитать необходимое количество клетчатки можно и так: 14 граммов на каждые 1000 потребленных калорий.

Улучшает работу сердца

Благодаря высокому содержанию в нем антиоксидантов этот фрукт снижает уровни вредных жиров в крови, способные вызывать сердечные заболевания.

А другие полезные вещества, которые содержатся в этом цитрусовом (в т. ч. калий), помогают регулировать кровяное давление.

Помело является прекрасным источником калия, который (в том числе) поддерживает артериальное давление в норме.

Обратите внимание! Вам следует отказаться от употребления помело, если у вас – высокий холестерин и вы принимаете статины. Как и грейпфруты, помело содержит соединения, влияющие на метаболизм статинов (фуранокумарины).

Тормозит процессы старения организма

Антиоксиданты, включая витамин С, предотвращают повреждения кожных покровов, возникающие вследствие агрессивного воздействия свободных радикалов, и помогают поддерживать их более моложавый вид.

Помело замедляет процессы старения / Фото kulinarissimo

Полезные нутриенты, которые содержаться в этом фрукте, способствуют уменьшению образования конечных продуктов усовершенствованного гликирования (AGE), что является следствием повышения уровня глюкозы в крови.

AGE – вещества, ускоряющие процессы старения организма, вызывающие изменение цвета кожных покровов, плохо влияющие на кровообращение, способствующие возникновению болезней органов зрения и почек (в первую очередь это касается людей с диабетом 2-ого типа).

Из кожуры помело готовят эфирное масло, которое также обогащено антиоксидантами и способствует уменьшению выработки меланина в коже, помогая предотвратить изменение ее цвета и появлению пигментных пятен.

Обладает противомикробным и антифунгицидным действием

Ученые обнаружили, что эфирное масло помело может замедлять рост бактерий (исследование проводилось на колониях, "населяющих" мягкие контактные линзы), а также способно уничтожать Penicillium expansum – грибок, способный производить нейротоксин, и делает это гораздо эффективнее, чем масло апельсина, лайма или лимона.

Внимание! Поскольку эфирные масла очень концентрированные, их не следует принимать внутрь. Перед тем, как нанести их на кожу, не забудьте развести, придерживаясь соответствующих пропорций, указанных в инструкции.

Защищает от хронических заболеваний

Как и во многих других фруктах и овощах, в помело содержится множество антиоксидантов. Эти соединения помогают уменьшить воспаление и восстановить клетки, которые подвергались разрушительному воздействию свободных радикалов. Это, в свою очередь, помогает защитить организм от хронических заболеваний.

Борется с онкопатологиями

Потребление помело может способствовать процессу уничтожения раковых клеток и предотвращать их распространение, то есть метастазирование.

Исследования, проводимое на мышах, показало, что экстракт кожуры этого фрукта способствовал подавлению роста опухоли и стимулировал иммунную систему работать над ее уничтожением.

Еще одно подобное исследование показало, что экстракт, приготовленный из листьев помело, помогал уничтожать клетки рака кожи у этих грызунов.

Кроме того, ученые, которые проводили исследования в лабораторных условиях, пришли к выводу, что нарингенин – один из упоминавшихся нами антиоксидантов, содержащийся в помело – способен уничтожать клетки злокачественных новообразований двух желез – предстательной и поджелудочной, а также замедлять метастазирование раковых опухолей легких.

Сейчас ученые проводят дополнительные исследования на людях, чтобы понять влияние веществ, которые содержатся в помело, на раковые клетки в человеческом организме.

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Возможные побочные эффекты потребления помело

Грейпфрут может вступать во взаимодействие с более чем 50 различными лекарственными средствами, особенно с препаратами, снижающими уровень холестерина. Поскольку помело и сок из него содержит аналогичные соединения, вам следует отказаться от употребления этого фрукта, если вы принимаете препараты для лечения:

нарушений сердечного ритма;

аллергии;

тревожности;

хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и бронхиальной астмы;

тромбоза;

аденомы простаты;

рака;

кашля;

депрессии;

эпилепсии;

эректильной дисфункции;

болезней сердца;

артериальной гипертензии;

холестеринемии;

ВИЧ/СПИДа;

гормональных заболеваний;

вирусных, бактериальных или грибковых инфекций;

боли.

Этот фрукт нежелательно употреблять в пищу больным гастритом, язвой желудка либо двенадцатиперстной кишки (ввиду того, что помело повышает и без того повышенную кислотность желудка). Этот фрукт также не рекомендуется людям с серьезными патологиями печени и почек.

Аллергические реакции

Несмотря на то, что аллергия на цитрусовые – явление редкое, все же возможность ее возникновения не стоит списывать со счетов. Аллергическая реакция может возникать на мякоть, сок и даже кожуру цитрусовых фруктов.

Если у вас есть аллергия на один вид цитрусовых (например, лимоны), то скорей всего будет аллергия и на другой. Примите во внимание, что люди, страдающие аллергией на травы, березу или полынь, могут иметь перекрестные аллергические реакции с цитрусовыми фруктами.

Если после употребления цитрусовых, в тому числе помело, у вас появились симптомы аллергии (отек, зуд участка кожи вокруг рта), как можно скорее проконсультируйтесь с врачом. Если у вас диагностируют аллергию на цитрусовые, от потребления помело придется отказаться.