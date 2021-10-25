Для приготовления основы вам понадобится греческий йогурт и немного сладких ингредиентов. Эта яркая закуска идеально подходит как для детей, так и для взрослых.
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Рецепт клубнично-шоколадного десерта из греческого йогурта
Используйте для приготовления обезжиренный йогурт, чтобы основа была идеальной текстуры.
Ингредиенты
- 3 стакана натурального греческого йогурта;
- ¼ стакана чистого кленового сиропа или меда;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 1,5 стакана нарезанной клубники;
- ¼ стакана мелкой шоколадной стружки.
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Способ приготовления
Приготовьте вкусный рецепт / Фото Eating Well
Шаг 1. В среднюю емкость вылейте йогурт, добавьте кленовый сироп или мед и ванилин.
Шаг 2. Застелите форму для выпечки размером 25 на 40 сантиметров пергаментной бумагой.
Шаг 3. Вылейте йогурт на форму, а сверху посыпьте его нарезанной клубникой и шоколадной стружкой.
Шаг 4. Поместите десерт в морозильную камеру на 3 часа. После этого вытяните и нарежьте перед подачей небольшими кусочками.