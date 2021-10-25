Для приготовления основы вам понадобится греческий йогурт и немного сладких ингредиентов . Эта яркая закуска идеально подходит как для детей, так и для взрослых.

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Рецепт клубнично-шоколадного десерта из греческого йогурта

Используйте для приготовления обезжиренный йогурт, чтобы основа была идеальной текстуры.

Ингредиенты

3 стакана натурального греческого йогурта;

¼ стакана чистого кленового сиропа или меда;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1,5 стакана нарезанной клубники;

¼ стакана мелкой шоколадной стружки.

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Способ приготовления



Приготовьте вкусный рецепт / Фото Eating Well

Шаг 1. В среднюю емкость вылейте йогурт, добавьте кленовый сироп или мед и ванилин.

Шаг 2. Застелите форму для выпечки размером 25 на 40 сантиметров пергаментной бумагой.

Шаг 3. Вылейте йогурт на форму, а сверху посыпьте его нарезанной клубникой и шоколадной стружкой.