Если вы задумывались над уменьшением употребления мяса, вам следует знать, что это приведет только к улучшению здоровья и снижению риска определенных заболеваний. Здорово 24 рассказывают о преимуществах отказа от мясных продуктов.
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Почему полезно отказаться от мяса
Здоровый организм и контроль веса
Сокращение употребления мяса позволит вам контролировать ваш вес. Вегетарианская и веганская диеты снижают риск сердечных заболеваний. Анализ 12 исследований показал, что люди, которые придерживались вегетарианской диеты в течение 18 недель, имели значительно лучшие результаты в потере веса, чем те, которые придерживались других.
Уменьшение потребления мяса также приведет к увеличению в рационе растительных продуктов, а в частности полезных соединений:
- антиоксидантов;
- волокон;
- некоторых микроэлементов.
Меньший риск сердечных заболеваний
Замените мясо овощами и фруктами / Фото Unsplash
Влияние мяса на здоровье сердца может быть отрицательным, особенно если употреблять насыщенные вредными жирами продукты:
- жирные нарезки красного мяса;
- бекон;
- колбасу;
- хот-доги.
Однако есть безопасное мясо, которое не принесет вреда, поскольку содержит меньше жиров: мясо птицы и нежирные нарезки. Кроме того, замена мяса на другие растительные продукты приводит к снижению риска сердечных заболеваний. Источниками ненасыщенных жиров являются орехи, семена, авокадо и оливковое масло.
Здоровье кишечника
Еще одно преимущество замены мяса на овощи и фрукты – высокое содержание пищевых волокон. Именно они становятся пищей для полезных бактерий в кишечнике, которые вырабатывают в организме соединения для защиты иммунной системы. Полифенолы – это растительные белки и полезные соединения в продуктах, которые также могут помочь сохранить здоровый кишечник.
Уберегите себя от рака
Некоторые мясные продукты увеличивают риск рака / Фото Unsplash
Исследования показывают, что употребление красного и обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака. Безопасными для потребления остаются птица и рыба. К тому же растительная пища имеет защитный эффект от многих видов рака.
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Сохраните окружающую среду
Производство мяса приводит к увеличению выбросов парниковых газов, что приводит к загрязнению воздуха. Также вы можете сохранить жизнь животным. Исследования показали, что вегетарианская и веганская диеты могут уменьшить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению со стандартными диетами, которые включают мясо. Поэтому частичный отказ от этого животного продукта может иметь благоприятное влияние не только на здоровье и самочувствие, но и на окружающую среду.