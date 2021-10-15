Эксперты решили изучить тему общения подробнее. Гипотеза была примерно такова: если социальная изоляция отрицательно сказывается на ментальном здоровы, то социализация должна улучшать настроение.

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Психологи рассмотрели несколько опросов, в которых участники рассказывали о своем благополучии. Всего были учтены данные 400 000 добровольцев из 37 стран.

Исследователи учитывали информацию о том, как часто люди общались со своими друзьями, родственниками, коллегами и как оценивали свое физическое здоровье. Анализ показал, что между этими данными есть определенная связь. Когда частота близких социальных контактов увеличивалась (например, с 1 раза в год до 1 раза в месяц), участники выше оценивали свое физическое здоровье. Однако на этом изменения прекращались – дальнейшее увеличение общения практически не влияло на состояние добровольцев.

Слишком большое количество общения вредит здоровью / Фото Pexels

Затем специалисты собрали другую информацию, чтобы узнать о побочных эффектах чрезмерного социализации. С одной стороны, новые данные подтвердили предварительные выводы: повышение частоты социальных контактов с различными людьми до раза в месяц снижало риск преждевременной смертности на 10%. Однако слишком большое количество социальных контактов наоборот – сказалась на повышении риска смертности.

При ежедневных контактах с большим количеством людей, риск смертности увеличивается на 8%.

Психолог Араш Емамзаде пояснил, что умеренная социализация считается положительной, поскольку человек начинает лучше следить за своим здоровьем. При ограничении контактов, люди склонны забывать об уходе за собой. Однако исследования показывают, что во всем нужна мера – и важно периодически уделять время себе. Например, медитировать в одиночестве.