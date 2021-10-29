Часто люди сомневаются в том, полезно ли пить кофе, чай или другие напитки с утра. Здорово 24 рассказывают, с чего следует начинать день и как сделать рацион здоровым.

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5 полезных напитков для завтрака

Зеленый чай

Зеленый чай – это уникальный напиток, защищающий от многих заболеваний, в частности сахарного диабета и рака. Он также улучшает работу мозга, сердца, помогает похудеть и контролировать вес.

Зеленый чай содержит EGCG, соединение, которое может поддерживать сжигание жира и блокировать образование новых жировых клеток,

– рассказывает Лорен Манакер, медицинский эксперт и автор кулинарной книги "Первая мамина беременность" и "Подкормка мужской фертильности".

Настоянная вода



Добавьте в воду фрукты / Фото Unsplash

Вода – самый главный увлажняющий напиток без калорий. Аромат, полученный благодаря добавлению фруктов и трав, может сделать ее более вкусной,

– делится эксперт по похудению.

Предпочтите цитрусы, в частности можете использовать лимон, который способствует снижению жиров и ускоряет метаболизм.

Кофе

Часто люди имеют определенные опасения и недоверие к этому напитку, однако он поможет вам избавиться от лишних килограммов. Благодаря кофеину, который входит в состав кофе и дарит бодрость с утра, этот напиток может способствовать расщеплению жиров. Если употреблять его без добавления сиропов, сахара и сливок, вы сможете уберечь себя от лишних калорий.

100% апельсиновый сок



Апельсиновый сок сжигает жиры / Фото Unsplash

Натуральный апельсиновый сок является отличным напитком для завтрака. Он не содержит добавленных сахаров и наполнит организм необходимыми витаминами. Также он эффективно сжигает жиры и поможет бороться с лишним весом. К тому же, этот напиток может снизить уровень холестерина, кровяное давление, уменьшить воспаление и укрепить иммунную систему.

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Протеиновые коктейли



Протеиновые коктейли подарят ощущение сытости / Фото Unsplash

В список полезных напитков не может не входить здоровое смузи .