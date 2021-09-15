В этой статье мы расскажем, как провести детоксикацию организма в домашних условиях.

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Но перед тем, как мы расскажем вам о методах очистки организма в домашних условиях, узнаем сначала основные принципы детоксикации. Итак:

нельзя начинать очищение организма без предварительной подготовки. Помните : первое, что вам необходимо сделать, – это проконсультироваться с врачом. Собрав анамнез, специалист определит, безопасным ли будет для вас детокс. При некоторых болезнях и патологических состояниях это – не лучшее решение;

: первое, что вам необходимо сделать, это проконсультироваться с врачом. Собрав анамнез, специалист определит, безопасным ли будет для вас детокс. При некоторых болезнях и патологических состояниях это не лучшее решение; после того, как врач даст согласие, начинайте подготовку к очищению организма. За несколько дней до этого (желательно за 2 – 4) полностью исключите из своего рациона алкоголь, кофеин, муку, молоко, мясо (прежде всего жирные сорта красного), яйца и другие продукты животного происхождения. Придется отказаться и от протеиновых коктейлей, если вы их пьете. Почему это важно? Когда вы как следует подготовите свое тело (и подготовитесь морально), вам будет легче пережить дни строгих ограничений в еде;

4) полностью исключите из своего рациона алкоголь, кофеин, муку, молоко, мясо (прежде всего жирные сорта красного), яйца и другие продукты животного происхождения. Придется отказаться и от протеиновых коктейлей, если вы их пьете. Почему это важно? Когда вы как следует подготовите свое тело (и подготовитесь морально), вам будет легче пережить дни строгих ограничений в еде; при проведении детоксикации организма важно выбирать здоровые натуральные пищевые продукты. Желательно, чтобы они были экологически чистые, то есть не содержащие пестицидов и других токсичных веществ, ведь наша цель – вывести их из организма, а не пополнить их запасы. Ключевые продукты советуем приобрести заранее, чтобы не пришлось каждый раз бежать за ними в магазин.

А вот теперь можем приступить к очистке организма.

Вся пища, которую мы будем употреблять в последующие 14 дней (дольше проводить детокс нельзя), должна быть здоровой и легкоусвояемой. Это – овощи, фрукты, молочные продукты и рыба.

Пища должна быть здоровой и легкой / Фото Unsplash

В первые 2 – 4 дня можно есть только сыр, овощи и фрукты, после чего можно добавить молочные продукты, а примерно с 10-ого дня – рыбу. Начиная с 12-ого можно включить в меню постную птицу (курицу или индейку).

Учтите, что очистить организм за один день не получится. Детокс – это процесс, который длится минимум несколько дней и ускорить его в какой-либо способ невозможно.

Дополнительные средства для очистки организма

Лимонный сок

Его можно развести водой в пропорции 1:5 (одна часть лимонного сока и пять – воды) и добавить имбирь или кайенский перец – продукты, очищающие организм. Такую смесь рекомендуется приготовить заранее и поставить ее в холодильник. Выпивать по стакану (не обязательно, но желательно) за полчаса до каждого приема пищи и через несколько минут после завершения трапезы. Пить такой лимонад следует в течение 14 дней, а затем ежедневно натощак по стакану для поддержания эффекта.

Лекарственные травы

В эко-магазинах и аптеках можно найти много высококачественных трав для проведения безопасного и эффективного очищения организма. Детоксикационными свойствами обладает ладанник, крапива, конопля, чабрец, мята и гойник. Приготовленные из них настойки следует принимать примерно три раза в день и желательно перед едой, если производитель не рекомендует другое. Через 14 дней для закрепления достигнутого результата переходим на одну чашку в день.

Добавляйте свежую зелень в коктейли / Фото Pexels

Сразу хотим предостеречь: не стоит "ходить" по интернет-форумах или подозрительных веб-сайтах в поиске информации о чудодейственных препаратах, ведь всегда есть риск наткнуться на дельцов, которые только спят и видят как "втюхать" вам продукцию неизвестного производства и, соответственно, сомнительного качества.

Пищевые добавки

Магазины и аптеки предлагают также различные пищевые добавки для очищения организма. Обладают ли они тем эффектом, который мы от них ожидаем? Да, если речь идет о продукции, содержащей исключительно натуральные компоненты, например, экстракт молодого ячменя или водоросль хлореллу.

Во время проведения детоксикации эти добавки необходимо принимать согласно рекомендациям производителя. Как правило, это будет два раза в день во время еды. Большинство этих препаратов нельзя принимать дольше месяца.

Вода

Принимать в течение дня много жидкости рекомендуют тем, кто страдает от похмелья. Однако этот совет актуален и для тех, кто не перебрал с алкоголем, но хочет очистить свой организм от шлаков и токсинов.

Итак, перед каждым приемом пищи выпиваем по стакану воды. В итоге за день получится не менее двух литров.

Не волнуйтесь – вода даже если и разведет желудочные соки, то они не особо нам сейчас и понадобятся, ведь вся пища, которую мы потребляем, легко переваривается. Вода "промоет" почки, выведя из них остатки токсинов и кишечник, "смыв" с него остатки пищи, которые уже начали бродить или гнить.

После завершения курса детоксикации не спешите прощаться с привычкой регулярно пить чистую воду – продолжайте выпивать в течение дня не менее двух литров.

Чаи

Как и в случае с лекарственными травами, мы можем проводить очищение организма с помощью различных чаев. Вода и заварка – идеальное решение практически для всех. Но чем отличается этот напиток от запаренных лекарственных растений? Обычно готовя чай, мы объединяем в соответствующих пропорциях несколько растений, а не заливаем кипятком одно, готовя настойку, что, соответственно, обеспечивает лучший результат. Мы можем также добавить к чаю сухофрукты, чтобы улучшить вкус напитка.

Соки

Детокс соками не теряет популярности. В течение целой недели необходимо пить исключительно фруктовые и овощные соки, ничего при этом не кушая.

В течение недели пейте только фруктовые и овощные соки / Фото Pexels

Начните день с лимонной воды. Позавтракайте морсом (готовим его самостоятельно, пьем свежим). На обед – то же. На обед, полдник и ужин – холодные или теплые (как вам больше нравится) овощные соки.

Будьте бдительны. Заметив наименьшее ухудшение самочувствия, прекратите очистку и обратитесь к врачу.

Коктейли

В этом случае детокс будет не столь строгим, как в случае применения соков. Перейдите на легкие продукты, дополнив меню фруктово-овощными коктейлями, приготовленными в домашних условиях. Фруктовые пьем утром, овощные – вечером по стакану каждые три часа.

Из каких фруктов-овощей лучше всего готовить коктейли

ананасов;

грейпфрутов;

слив;

апельсинов;

помидоров;

огурцов;

шпината;

корня и стеблей сельдерея;

свеклы.

Добавляйте свежую зелень – базилик, кориандр, петрушку и тому подобное.

Безопасна ли детоксикация организма

Любой детокс, как и любая диета будут безопасными, если вы будете потреблять исключительно натуральные продукты и препараты, а также проконсультируетесь со специалистом, прежде чем начать процесс очищения организма. Не все люди осознают, что при некоторых болезнях проводить детоксикацию – категорически запрещено. Так что лучше выкроить в своем плотном графике полчаса на визит к врачу, чем потом сожалеть, почему вы этого не сделали.

Обобщая, можно сказать, что детокс не имеет противопоказаний. Главное – соблюдать основные его принципы, особенно, что касается продолжительности очистки организма. Строгие ограничения в еде не должны длиться слишком долго.

Продолжительность детокса: для "чайников" и "продвинутых пользователей"

Если раньше вы никогда не проводили очистку организма, начать лучше с 4 – 7 дней. Если делаете это не в первый раз, можно "поститься" и целых две недели. Но в любом случае оставьте это решение за врачом.

Не ищите способов быстрого детокса! Как бы вы ни старались, уложиться в один день не получится. Поэтому наберитесь терпения.

Как часто можно прибегать к процедуре очищения организма

Проводить детоксикацию в домашних условиях желательно не чаще, чем раз на полгода. Для правильной работы организма ему нужно соответствующее "топливо". Если мы не зальем вовремя в бак бензин, наш автомобиль не поедет. С организмом так же.

Частые детоксы могут навредить здоровью. Кроме того, таким образом вы еще и замедлите свой метаболизм, следствием чего может стать быстрый набор веса. Полагаем, что к этому не стремится никто, поэтому соблюдайте меру!