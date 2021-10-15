Переедание становится проблемой многих и приводит к лишним килограммам. Чтобы сохранить фигуру и чувствовать себя хорошо, стоит придерживаться этих советов.

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Как не переедать

Часто эта проблема возникает у людей, которые хотят согреться и переживают период адаптации к низким температурам. Но такой способ будет не слишком полезным, поэтому вы можете попробовать "отрегулировать" переедания, чтобы оно принесло больше пользы.

Не грейтесь едой



Позаботьтесь о других источниках тепла / Фото Unsplash

Еда – это не единственный способ обеспечить организм нужным комфортом и теплом. Вы можете заменить ее напитками: ароматные травяные или цитрусовые чаи или ароматизированная подогретая вода с медом и лимоном. Также запаситесь теплыми атрибутами: приобретите мягкий плед, удобную домашнюю одежду и шерстяные носки. Если вы чувствуете, что сильно промерзли на улице, согрейтесь теплой ванной.

Добавьте блюдам тепла



Отдайте предпочтение крем-супам / Фото Unsplash

Включите в осенний рацион больше горячих блюд. Используйте во время приготовления приправы, которые помогут согреться: имбирь, куркуму, перец, кардамон и корицу. Сделайте акцент на густых супах-пюре, которые станут идеальным дополнением осеннего рациона. Также помните об омега-3 и витамине D, которые можно получить из скумбрии, сельди, растительных масел, семян и орехов.

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Нормализуйте сон



Позаботьтесь о сне / Фото Unsplash