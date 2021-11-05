Норма железа в крови должна составлять 20 ферритин, хотя лучше для организма поддерживать значение в 40 единиц. Однако большинство из нас живет с недостатком этого элемента, которого в крови 7 – 15 единиц.

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Как удержать железо в организме

Женщины часто при недостатке железа прибегают к употреблению витаминных добавок, которые не позволяют избавиться от негативных последствий. Поэтому важно комплексно подойти к этой проблеме и позаботиться о питании. В частности следует исключить сахар и другие простые углеводы, которые при попадании в организм быстро превращаются в глюкозу.



Как железо усваивается в организме / Фото Unsplash

Причиной обильных месячных, миомы и эндометриоза есть избыток эстрогена. Он начинает скапливаться, когда не выводится из организма. Дело в том, что эстроген должен пройти три фазы выведения, две из которых происходят в печени, а третья – в кишечнике. Третья фаза решающая и для ее завершения необходимо много клетчатки, к которой прикрепляются гормоны.

К тому же сладости и углеводы вредны из-за того, что для их расщепления нужен энзим, препятствующий прикреплению эстрогенов к клетчатке. То есть большое количество простых углеводов: сладости, белый хлеб и белый рис, много каш, чрезмерное употребление фруктов, сухофруктов, меда, сиропов – мешает нормальному выведению отработанного эстрогена из тела.

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Добавьте железо в рацион / Фото Unsplash

Если вы хотите пополнить запасы железа в организме, употребляйте больше этих продуктов: