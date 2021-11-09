Здорово 24 делятся списком, который поможет выздороветь и чувствовать себя бодрым. Детальнее об этом читайте в нашем материале.

Полезно У ребенка глисты – профилактика понадобится всей семье

9 способов ускорить выздоровление

Хрен

Это первый и главный продукт, к которому следует обратиться при любом инфекционном заболевании. Он будет эффективен при пневмонии и гайморите, ведь сильнее антибиотиков.

Магний

Магний – необходимый компонент для здорового функционирования организма, особенно в период заболевания, когда иммунитет ослаблен. Суточная норма составляет 600 миллиграмм. Магний также защитит нервную систему от негативных воздействий COVID-19.



Магний укрепит нервную систему / Фото Unsplash

Масло из семян черного тмина

Масло черного тмина оказывает отхаркивающее действие и способствует расширению бронхов, поэтому оно полезно при заболеваниях верхних дыхательных путей. При первом триместре беременности не следует употреблять его.

Гранатовый сок

Гранат – это уникальный суперфуд, ведь он насытит организм питательными веществами и станет отличным лекарством от инфекций.

Куркума

Эта специя обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. К тому же она разжижает кровь. Однако ее не следует употреблять в сочетании с другими препаратами, ведь к уркума может вступать с ними в реакцию.

Исландский мох

Еще один отличный естественный защитник, который смело можно считать растительным антибиотиком при легочных заболеваниях.

Лечебные травы



Лечебные чаи способствуют выздоровлению / Фото Unsplash

Донник, таволга, лист малины, лавр – из этих трав можно творить отдельное лекарство в виде вкусного теплого чая. Натуральный уксус также будет способствовать выздоровлению.

Лецитин

Лецитин – это фосфолипид, участвующий в образовании мембран нервных клеток и клеток головного мозга. К тому же из него состоит слой легочной ткани, получающий повреждение во время заболеваний. Поэтому препарат поможет быстро залечить пораженные участки и ускорит выздоровление.

Интересно знать Как не нужно лечить простуду: из-за этого вы можете чаще болеть

Дигидрокверцетин