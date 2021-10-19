Новый способ расслабиться: йога на высоте 135 метров

Ведущая американская фитнес-компания Equinox Group начала проводить занятия по йоге в очень оригинальном месте. Для этого они выбрали смотровую площадку London Eye.

С нового пространства для медитации и расслабления открываются невероятные пейзажи. Йоги разместились в одной из 32 стеклянных капсул в огромном колесе в Wellness Pod.

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Новый вид расслабления



Новое место для йоги / Фото London eye

Культовое английское сооружение – это идеальное место для часового расслабления. Йоги объясняют, что это новый уникальный способ релакса, наслаждаясь шумом и скоростью города. С капсулы открывается вид на 360 градусов над Темзой, домами парламента, Биг-Беном, парками и дворцами города.



Йога на высоте способствует расслаблению / Фото Forbes

Популярная аттракция стала местом оздоровления и снятия стресса. Движение капсул еле ощутимое, поэтому занятиям йогой не мешают звуки шумного города. Одни красота и плавность. В такой атмосфере можно легко оторваться от обыденности и помедитировать.

Идея компании Equinox Group является новаторской, ведь никто раньше не практиковал занятия йогой на высоте. Идеологи подчеркивают важность расположения и окружающей среды, которые очень нужны для создания должного настроя. Именно это помогает отключиться от давления обыденности.



Йога помогает расслабиться / Фото London eye

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Пользу йоги и медитации невозможно отрицать, ведь они положительно влияют не только на психологическое состояние и ощущение счастья, но и физическую форму и эластичность мышц.