Новий спосіб розслабитися: йога на висоті 135 метрів

Провідна американська фітнес-компанія Equinox Group почала проводити заняття з йоги у дуже оригінальному місці. Для цього вони обрали оглядовий майданчик London Eye.

З нового простору для медитації та розслаблення відкриваються неймовірні краєвиди. Йоги розмістились в одній з 32 скляних капсул на величезному колесі в Wellness Pod.

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Новий вид розслаблення



Нове місце для йоги / Фото London eye

Культова лондонська споруда – це ідеальне місце для годинного розслаблення. Йоги пояснюють, що це новий унікальний спосіб релаксу, насолоджуючись шумом та швидкістю міста. З капсули відкривається вид на 360 градусів над Темзою, будинками парламенту, Біг-Беном, парками та палацами міста.



Йога на висоті сприяє розслабленню / Фото Forbes

Популярна атракція стала місцем оздоровлення та зняття стресу. Рух капсул ледве відчутний, тому заняттям йогою не заважають звуки шумного міста. Навколо лише краса та плавність. У такій атмосфері можна легко відірватись від буденності та помедитувати.

Ідея компанії Equinox Group є новаторською, адже ніхто раніше не практикував заняття йогою на висоті. Ідейники підкреслюють важливість розташування та навколишнього середовища, які дуже потрібні для створення належного настрою. Саме це допомагає відключитись від тиску буденності.



Йога допомогає розслабитись / Фото London eye

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Користь йоги та медитації неможливо заперечити, адже вони позитивно впливають не лише на психологічний стан та відчуття щастя, а й фізичну форму та еластичність м'язів.