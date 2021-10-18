Ученые и исследователи Европейской лаборатории молекулярной биологии задумались над тем, как можно защитить планету он таких вирусов. Они предложили свои оригинальные решения, которые помогут спасти общество от пандемии.

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Как предотвратить пандемию

Изучение зоонозных болезней

Современные вирусы, которые поражают человечество, часто происходят от животных, в частности это касается COVID-19. Поэтому новые исследования, работа ветеринаров, врачей, экологов, политиков и многих экспертов является очень важной в предотвращении зоонозных болезней.

Ответственность каждого



Важно быть ответственным и беречь планету / Фото Unsplash

Важнейшим фактором в распространении инфекций является человеческое поведение. Ответственность в таких ситуациях важная. Разрушение природной среды, интенсивное земледелие, массовые путешествия – это все, к сожалению, увеличивает риск передачи зоонозных патогенов мировому населению. Мы должны использовать сегодняшний опыт для предотвращения будущих пандемий. Наука также должна быть открытой и понятной для населения: новые исследования, мониторинг и борьба с вирусными угрозами.

Новые кадры и инвестиции



Очень важны инвестиции и новые специалисты / Фото Unsplash

Пандемия показала всем, насколько важна наука и новые исследования. Для того, чтобы предотвращать распространение и образование новых болезней, нужно сейчас инвестировать в исследования и искать новые "таланты", которые могли бы их проводить и инициировать.

Сотрудничество для улучшения разработки вакцин и справедливого распространения во всему миру



Разработка вакцины и вакцинация очень важны / Фото Unsplash

Важной также является разработка новых лекарств для эффективного лечения заболевания COVID. Здесь нужна скоординированная работа международных экспертов для глубокого понимания способов создания новых противовирусных препаратов. Сочетание лучших ресурсов, инноваций, ученых и промышленности способствовать этому процессу.

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Обеспечение важных исследований



Скорость создания вакцины зависит от предыдущих исследований / Фото Unsplash