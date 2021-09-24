Упражнение, которое пришло к нам из йоги, стимулирует пищеварение и активизирует мышцы живота, которые прекрасно втягиваются внутрь. Но для желаемого эффекта важно соблюдать правила и переходить к "вакууму" постепенно, осваивая "помпу" и другие вспомогательные техники.
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Вакуум живота / Фото инстаграм Анита Луценко
Как правильно делать вакуум живота – видео с канала Анита Луценко
- Первое, что советует сделать тренерка, – вытянуть руки вверх и глубоко вдохнуть.
- Следующий шаг – на выдохе вытягиваем руки вперед и упираемся на ноги. Важно, чтобы руки оставались выровнены.
- Продолжайте глубоко дышать.
- Задержите дыхание.
- Только после этого можно пробовать втягивать живот.
- Если втянуть живот не получается – попробуйте вытянуть язык и дотянуться им до подбородка.
- Сделайте 3 – 5 движений животом, втягивая и расслабляя его.
- Плавно выйдите из позы.
Упражнение лучше выполнять утром до завтрака, выпив стакан воды.