Однако употреблять этот продукт нужно в меру, чтобы он принес вам только пользу. Также существуют определенные противопоказания, которыми не следует злоупотреблять.

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Кому нельзя употреблять капусту

Аллергия

Некоторые люди могут столкнуться с аллергической реакцией на семейство капустных. В таком случае, брокколи, брюссельская, цветная капуста и даже обычная будут в списке запрещенных продуктов.

Гипотириоз

Людям с этим заболеванием следует избегать употребления капусты. Существуют исследования, доказывающие негативное влияние капусты на работу щитовидной железы: она может усугубить состояние.

Хирургические процедуры и диабет



Откажитесь от капусты перед операцией / Фото Unsplash

Если вы планируете хирургическое вмешательство, рекомендуем отказаться за 2 недели до этого от капусты. Она оказывает влияние на уровень глюкозы и препятствует контролю сахара в крови. Именно поэтому капуста также опасна для больных диабетом.

Химиотерапия

Относительно употребления капусты во время курса лечения от рака следует проконсультироваться с врачом. Дело в том, что этот овощ может привести к диарее, которая также является побочным эффектом химиотерапии. Чтобы не осложнить симптомы, лучше ограничить употребление этого продукта.

Чем грозит переедание капусты



Употребляйте капусту в меру / Фото Unsplash

При переедании этот суперфуд может стать опасным. Поэтому нужно соблюдать меру, чтобы не столкнуться с побочными последствиями, о которых мы рассказываем дальше.

Метеоризм

Отрыжка, дискомфорт в животе и вздутие – это симптомы того, что вы съели слишком много сырой капусты. К метеоризму приводит большое количество рафинозы – неперевариваемого сахара, входящего в состав.

Понос

Причиной этого побочного эффекта есть клетчатка. Ее много в составе зеленой капусты. Нерастворенная клетчатка способствует увеличению перемещения отходов в пищеварительном тракте, что может вызвать симптомы диареи или заблокировать кишечник.

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Свертывание крови



Клетчатка улучшает свертываемость крови / Фото Unsplash

Еще один полезный элемент, чрезмерное количество которого приводит к негативным последствиям, – это витамин К. Он способствует свертыванию крови. Однако может также препятствовать лекарствам, разжижающим кровь, если этого элемента слишком много. Поэтому соблюдайте норму: 2 стакана зеленой капусты в день дадут желаемое количество витамина К.

Дефицит йода