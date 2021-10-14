Лучшая профилактика, как известно, – изменение ежедневных привычек, в частности пищевых. Поэтому сегодня рассмотрим продукты, которые являются вредными для работы мозга и неравной системы в целом.

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Трансжиры

Употребление трансжиров связывают с развитием деменции / Фото unsplash

Это разновидность ненасыщенных жиров, которые содержатся:

в пище быстрого приготовления: гамбургерах, картофеля фри и других блюдах, которые готовятся на фритюре, в замороженной пицце;

в хлебобулочных изделиях: пирожных, пампушках, маффинах;

в чипсах, майонезе, маргарине;

в гидрогенизированном масле. Этот продукт вреден не только для мозга, но и для сердца и сосудистой системы. Также его связывают с увеличением риска болезни Альцгеймера и развитием деменции.

Сегодня 60 стран ввели запрет или ограничение на производство трансжиров. У нас же запрещается использовать пищевые продукты и ингредиенты с содержанием трансжирных кислот, уровень которых превышает 2 грамма на 100 граммов общего количества жира в продукте.

Сколько трансжиров безопасно употреблять в день? Исследования говорят, что для взрослого человека – менее 1% от суточного потребления калорий, то есть 2 – 2,5 грамма в день.

Быстрые углеводы

Быстрые углеводы мгновенно поступают в кровь и сразу же трансформируются в энергию. Поэтому их еще называют легкоусвояемыми. При их употреблении резко возрастает уровень сахара в крови. Но организм требует утилизации сахара, из-за чего начинается выработка инсулина – гормона, который направляет эти калории или на "закрытие" актуальных потребностей организма, или откладывает их "про запас". Что происходит дальше?

Происходит резкий всплеск инсулина в крови, который перетекает в усталость, слабость и чувство голода. Поэтому быстрые углеводы приводят к ожирению. Кроме того, глюкоза, что осталась в крови после употребления такой пищи, разрушает стенки сосудов. Там, где сосуды разрушены, развивается атеросклеротическая бляшка, которая блокирует доступ питательных веществ к мозгу.

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Все продукты, в которых есть сахар, содержать быстрые углеводы:

сладкие кондитерские изделия: торты, пирожные, молочный шоколад;

выпечка: белый хлеб, кексы, пироги, булочки;

фрукты: абрикосы, персики, дыни, черешня;

мороженое;

мед;

соки;

газированные напитки;

сладкий чай;

алкоголь;

шлифованный белый рис.

Все продукты, в которых есть сахар, содержать быстрые углеводы / Фото unsplash

Соленая пища

Ни для кого не секрет, что избыток соли в организме повышает артериальное давление и нарушает мозговое кровообращение. Это связано это с тем, что, когда мы употребляем соленые продукты, в частности консервации (огурцы, помидоры), рыбу и колбасу – жидкость в организме задерживается, а стенки сосудов начинают отекать. Это и вызывает замедление движения крови, провоцирует гипертонию.