Вечерний выпуск новостей или пролистывание ленты в фейсбуке часто становятся причиной чрезмерного эмоционального напряжения, которое приводит к бессоннице, повышению артериального давления, угнетенному состоянию, депрессивным и тревожным расстройствам. В Минздраве рассказали, как уберечь себя от нежелательных последствий и сохранить психическое здоровье.

Полезно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Эти правила помогут уберечь психику

Пользующиеся только проверенными источниками

Важно воспринимать всю информацию критически и фильтровать все, что читаете. Ваши друзья и родственники не всегда являются прекрасными экспертами и их мнения в соцсетях не стоит воспринимать за правду. В свою очередь вы можете создать список проверенных медиа, которым доверяете. Так вы точно не станете жертвами дезинформации. К тому же всегда проверяйте первоисточники.

Будьте критичными к "громким" новостям



Не будьте жертвой дезинформации / Фото Unsplash

К сожалению, среди признаков дезинформации есть ее быстрое распространение в массы и охвата широкой аудитории. Однако это не значит, что каждую популярную новость стоит воспринимать как ложь. Важно проверять то, что вычитаете перед тем, как делиться этим с другими.

Обращайте внимание на стилистику и написания новости

Громкие заголовки, которые заставляют вас кликнуть на новость и вызывают бурю эмоций – это обычно лишь один из способов ненадежных медиа привлечь к себе внимание. Поэтому подумайте несколько раз перед тем, как читать такую новость . В текстах, которые содержат дезинформацию, часто используют такой прием, который нарушает эмоциональный баланс, вызывает гнев или тревогу.

Интересно Качественный и здоровый отдых: 7 советов, как его организовать

Не стоит распространять информацию, если прочитали только заголовок



Проверяйте информацию, которой делитесь / Фото Unsplash

В заголовках некоторые медиа часто используют громкие утверждения, которые впоследствии работают как эффект иллюзии правды. Достаточно прочитать один раз такую ​​информации, чтобы потом принимать ее за правду. Чтобы не "попасться" на крючок и не стать жертвой дезинформации – всегда читайте текст полностью и проверяйте информацию на других ресурсах. Так вы сможете убедиться в ее правдивости.