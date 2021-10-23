Для приготовления вам знадиться лишь 4 ингредиенты и 15 минут вашего времени. Здорово 24 делятся простым рецептом, с которым справится даже ребенок.

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Как приготовить рисовые шарики

Ингредиенты

пол стакана арахисовой или миндальной пасты;

¾ стакана воздушного риса;

1 чайная ложка кленового сиропа;

пол стакана стружки черного шоколада.

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Способ приготовления

Шаг 1. В емкости смешайте арахисовую пасту, воздушный рис и кленовый сироп. Из этой смеси слепите небольшие шарики, используя примерно 2 чайные ложки на каждый .

Шаг 2. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой. Выложите шарики на противень и поместите в морозильную камеру на 15 минут. За это время растопите шоколад.

Шаг 3. Когда шарики станут твердыми, обмакайте их в растопленном шоколаде и снова поместите в морозильную камеру на 15 минут, пока шоколад не застынет.