Для приготовления вам знадиться лишь 4 ингредиенты и 15 минут вашего времени. Здорово 24 делятся простым рецептом, с которым справится даже ребенок.
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Как приготовить рисовые шарики
Ингредиенты
- пол стакана арахисовой или миндальной пасты;
- ¾ стакана воздушного риса;
- 1 чайная ложка кленового сиропа;
- пол стакана стружки черного шоколада.
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Способ приготовления
Шаг 1. В емкости смешайте арахисовую пасту, воздушный рис и кленовый сироп. Из этой смеси слепите небольшие шарики, используя примерно 2 чайные ложки на каждый.
Шаг 2. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой. Выложите шарики на противень и поместите в морозильную камеру на 15 минут. За это время растопите шоколад.
Шаг 3. Когда шарики станут твердыми, обмакайте их в растопленном шоколаде и снова поместите в морозильную камеру на 15 минут, пока шоколад не застынет.
Наслаждайтесь вкусным десертом!