Хрустящее печенье без глютена: порадуйте детей полезным десертом

18 ноября 2021 , 11:56
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Источник:

24 канал

Хрустящее и нежное печенье к чаю особенно будет актуально в осенний сезон. Приготовьте вкуснятину и порадуйте малышей полезным десертом.

Сочетание какао и растительного молока также подойдет для вегетарианцев. Так что не медлите и начинайте приготовление.

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Рецепт шоколадного печенья

Ингредиенты

  • 80 граммов кокосового масла;
  • 80 граммов овсяной муки;
  • 35 граммов овсянки;
  • 80 граммов кокосовых сливок;
  • 6 фиников;
  • 25 граммов сиропа агавы;
  • щепотка соли и соды;
  • 70 граммов шоколада;
  • 1 чайная ложка льна и чиа;
  • 7 чайных ложек горячей воды.

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Способ приготовления

Шаг 1. Приготовьте смеси замоченного льна и чиа: смешайте лен, чиа, горячую воду и оставьте на 20 минут.

Шаг 2. Растопите кокосовое масло и вылейте в чашу блендера. Добавьте муку, овсянку, сливки, соль, соду, замоченный лен и чиа. Все ингредиенты размельчите в блендере до однородной смеси.

Шаг 3. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой, из смеси сформуйте шарики и выложите, оставляя небольшое расстояние друг от друга. Разогрейте духовку до 185 градусов и готовьте печенье 30 минут.

Шаг 4. После приготовления дайте печенью остыть. В емкости растопите шоколад и вмокните половину, а сверху посыпьте кокосовой стружкой, миндальными хлопьями или гранолой.

Автор: Ірина Бенцак