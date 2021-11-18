Хрустящее печенье без глютена: порадуйте детей полезным десертом

Хрустящее и нежное печенье к чаю особенно будет актуально в осенний сезон. Приготовьте вкуснятину и порадуйте малышей полезным десертом.

Сочетание какао и растительного молока также подойдет для вегетарианцев. Так что не медлите и начинайте приготовление.

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Рецепт шоколадного печенья

Ингредиенты

80 граммов кокосового масла;

80 граммов овсяной муки;

35 граммов овсянки;

80 граммов кокосовых сливок;

6 фиников;

25 граммов сиропа агавы;

щепотка соли и соды;

70 граммов шоколада;

1 чайная ложка льна и чиа;

7 чайных ложек горячей воды.

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Способ приготовления

Шаг 1. Приготовьте смеси замоченного льна и чиа: смешайте лен, чиа, горячую воду и оставьте на 20 минут.

Шаг 2. Растопите кокосовое масло и вылейте в чашу блендера. Добавьте муку, овсянку, сливки, соль, соду, замоченный лен и чиа. Все ингредиенты размельчите в блендере до однородной смеси.

Шаг 3. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой, из смеси сформуйте шарики и выложите, оставляя небольшое расстояние друг от друга. Разогрейте духовку до 185 градусов и готовьте печенье 30 минут.

Шаг 4. После приготовления дайте печенью остыть. В емкости растопите шоколад и вмокните половину, а сверху посыпьте кокосовой стружкой, миндальными хлопьями или гранолой.