Что съесть, чтобы стать здоровее: продукты с полезными антиоксидантами
Источник:Інстаграм Надії Андрєєвої
Правильное питание поможет не только прийти в форму. Оно способствует улучшению здоровья, ведь насыщает организм необходимыми антиоксидантами.
Если вы хотите сохранить свою кожу гладкой, а здоровье – крепким, позаботьтесь о правильном рационе. Здорово 24 делятся списком продуктов, которые содержат полезные антиоксиданты.
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Продукты, которые содержат полезные антиоксиданты
Чтобы стать здоровым, следует употреблять больше антиоксидантов с пищей. Также полезно увеличить количество кофакторов, благодаря которым организм сможет самостоятельно производить антиоксиданты и ферменты. К тому же стоит исключить из рациона некачественные окисленные жиры, трансжиры, поджаренные белковые продукты и копченую пищу. Именно эти продукты провоцируют образование свободных радикалов.
Витамины
Эти продукты богаты витаминами / Фото Unsplash
Витамин А: печень, яйца, молочные продукты.
Витамин С: цитрусовые, киви, клубника, брокколи, брюссельская капуста, болгарский перец.
Витамин Е: грецкие орехи, миндаль, семечки.
Фитонутриенты
Каротиноиды, альфа-каротин: морковь, тыква, апельсины, мандарины.
Бета-каротин: темная зелень, помидоры, абрикосы, манго.
Лютеин и зеаксантин: зеленые темные листовые овощи, особенно шпинат.
Сохраните красоту и молодость благодаря этим продуктам / Фото Unsplash
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Флавоноиды
Кверцетин, мирицетин, коферол: лук, брокколи, яблоки, чай, красное вино, виноград (очень полезная кожура винограда), вишни.
Флавонолы, катехины: зеленый и белый чай.
Проантоцианидины: яблоки, абрикосы, какао, черный шоколад.
Флавононы: петрушка, тмин, сельдерей, цитрусовые продукты.
Фитоэстрогены: соя, бобовые, семечки, крупы.
Растительные стеролы: орехи, авокадо, растительные масла.