Цедра апельсина придаст десерту цитрусовый аромат. Подробный рецепт читайте в нашем материале.

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Рецепт тыквенного пирога с апельсином

Ингредиенты



Полезный десерт из тыквы / Фото Unsplash

2 яйца;

200 граммов муки;

130 граммов сахара;

граммов 70 граммов оливкового масла;

граммов 1 чайная ложка разрыхлителя;

цедра 1 апельсина;

щепотка соли;

200 граммов тыквенного пюре;

100 граммов грецких орехов.

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Способ приготовления



Приготовьте тыквенный пирог / Фото из инстаграммы

Шаг 1. Для начала необходимо приготовить тыквенное пюре. Для этого очистите тыкву от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Выложите овощ на форму для запекания и поместите в разогретую духовку, чтобы он стал мягким. После этого нужно охладить тыкву и превратить в пюре с помощью блендера.

Шаг 2. Для приготовления теста нужно взбить в емкость яйца, добавить сахар и щепотку соли. Ингредиенты сбивайте миксером до образования светлой пены. После этого добавьте оливковое или кокосовое масло, пюре из тыквы и хорошо перемешайте.

Шаг 3. В тесто высыпьте муку, разрыхлитель и замесите его. Тогда добавьте цедру одного апельсина, перемешайте и выложите в форму для выпечки (вы можете сделать один большой пирог или приготовить небольшие кексы из теста).