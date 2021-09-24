Особого вреда наносят хронические воспаления. В таком случае следует активно бороться с ними. Вы будете удивлены, но в этом могут помочь некоторые продукты.
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Продукты, которые помогут уменьшить воспаление
Ягоды
Ягоды очень полезны / Фото Unsplash
Ягоды богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Но главным их преимуществом являются антиоксиданты, которые называются антоцианами, обладающие противовоспалительным действием. Поэтому, при воспалительных процессах в организме, следует употреблять:
- клубнику;
- чернику;
- малину;
- ежевику.
Жирная рыба
Источником жирных кислот часто называют рыбу. Она содержит в своем составе много белка и длинноцепочечных жирных кислот омега-3, а именно ЭПК и ДГК. Эти полезные элементы способны уменьшать воспаление, которое может привести к метаболическому синдрому, болезней сердца, диабету и заболеваниям почек. Больше питательных веществ в этой рыбе:
- лосось;
- сардины;
- сельдь;
- скумбрія;
- анчоусы.
Брокколи
Брокколи – крестоцветные овощи / Фото Unsplash
Брокколи – это крестоцветные овощи, смешанные с цветной, брюссельской и обычной капустой, поэтому они считаются чрезвычайно питательными. Их противовоспалительное действие связано с антиоксидантами, которые содержатся в составе. В частности, сульфорафан отлично борется с воспалением. К тому же потребление брокколи поможет снизить риск болезней сердца и рака.
Авокадо
Авокадо – это уникальный продукт. Он наполнен калием, магнием, клетчаткой и здоровыми для сердца мононенасыщенными жирами. Его полезные соединения также способны уменьшить воспаление в молодых клетках кожи.
Зеленый чай
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Зеленый чай обладает противовоспалительным действием / Фото Unsplash
О благотворном влиянии зеленого чая вы наверняка слышали неоднократно. Он уменьшает риск сердечных заболеваний, рака, болезни Альцгеймера, ожирение и других. Такие свойства он получил благодаря антиоксидантам, которые также обладают противовоспалительным действием.
Перец
Если ваш организм нуждается в витамине C и антиоксидантах, рекомендуем есть больше болгарского перца и перца чили. Полезные кислоты в составе, а именно синапиновая и феруловая, оказывают противовоспалительное действие.
Грибы
С грибами стоит быть осторожными / Фото Unsplash
В выборе грибов стоит быть очень осторожным, ведь есть немало несъедобных видов. Рекомендуем выбирать полезные: трюфели, грибы портобело и шиитаке. Они очень низкокалорийные, богатые селеном, медью и витаминами группы B. За противовоспалительную функцию отвечают фенолы и другие антиоксиданты.
Виноград
В винограде антоцианы проводят к сокращению воспалительных процессов. Они также положительно влияют на организм и могут снизить риск ряда заболеваний, включая болезни сердца, диабет, ожирение, болезни Альцгеймера и глаз.
Помидоры
Помидоры богаты не только антиоксидантами, которые обладают противовоспалительными свойствами, но и содержит в своем составе много витамина C и калия.
Черный шоколад и какао
Шоколад вкусный и полезный / Фото Unsplash
Черный шоколад – это не только хороший вариант для сладкого перекуса, но и замечательный противовоспалительный продукт. Он наполнен антиоксидантами и может также уменьшить риск многих заболеваний. За противовоспалительное действие отвечают флаванолы.
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Вишня
Вишня – это продукт 2 в 1. Она вкусная и полезная, ведь богата антиоксидантами, такими как антоцианы и катехины, которые борются с воспалениями.