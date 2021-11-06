В пищу употребляют луковицу этого растения, состоящую из 8 – 20 зубчиков. Зубчики имеют форму капли и завернуты в белую, похожую на пергамент кожицу.

Читайте также "Заморить червячка": почему опасно есть, не помыв руки

В состав чеснока входит целый ряд полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье. В течение многих веков этот овощ использовался как лекарство, особенно во время эпидемий (в том числе туберкулеза и холеры), а также в годы Первой мировой войны, когда его использовали как антисептик (наносили на раны, чтобы очистить их и ускорить заживление), а также для лечения дизентерии, причиной которой была антисанитария, царствующая в окопах.

Больше о полезных свойствах этого растения вы узнаете из нашего материала.

Чеснок – "клондайк" витаминов и минералов

Этот овощ – прекрасный источник витамина В6 (пиридоксина), а еще – содержит марганец, селен и витамин С. В чесноке содержатся также витамины A, B1, B2, B12, D и E, а также минералы, такие как кальций, фосфор, медь, железо и калий.

Считается, что чеснок должен благодарить за свои лечебные свойства активное вещество аллицин. Оно же придает овощу специфический резкий вкус и такой же запах.

Чеснок высокопитательный, но одновременно – низкокалорийный.

Что содержится в 100-граммовой порции чеснока:

98 калорий;

5,5 грамм клетчатки;

16,3 граммов углеводов;

7,9 граммов протеинов;

0,6 граммов жира.

В одном зубчике содержится:

4 калорії;

0,2 грама білка

1 грам вуглеводів.

Совет: если любите есть сырой чеснок, но вам не нравится его специфический привкус, попробуйте пожевать зелень петрушки – она ​​освежит дыхание.

В состав чеснока входят соединения серы

Растение поглощает сульфат из почвы и сохраняет его в молекулах. Во время приготовления и потребления чеснока, эти молекулы распадаются на около полусотни различных соединений, которые взаимодействуют с другими определенными молекулами в организме, вызывая сильный биологический эффект. Научные исследования этих соединений продолжаются, однако как считают ученые, именно они отвечают за полезные свойства чеснока.

Снижает риск сердечных приступов

Исследования, проведенные недавно, показывают, что чеснок обладает потенциалом уменьшать риск возникновения болезней сердца, что происходит за счет снижения уровня холестерина в организме. Несколько исследований также демонстрируют, что это растение способствует тому, что клетки, которые участвуют в процессе свертывания крови (тромбоциты) меньше слипаются между собой и, соответственно, меньше прилипают к стенкам артерий, то есть это растение действует как антикоагулянт.

Чеснок действует как антикоагулянт / Фото Unsplash

Кроме того, пищевые добавки, в состав которых входит чеснок, способствуют снижению показателей кровяного давления у больных с гипертонией. Чеснок содержит много активных молекул серы, которые, как было доказано, вызывают расслабление сосудов, что в свою очередь приводит к снижению артериального давления.

Предупреждает онкологические заболевания

Сегодня ученые активно исследуют сернистые соединения, входящие в состав чеснока, пытаясь выяснить, действительно ли они способны ингибировать раковые клетки и блокировать рост опухоли (а происходит это, как предполагают исследователи, за счет замедления репликации ДНК и увеличение стресса эндоплазматического ретикулума).

Обзор существующих исследований, проведенный китайскими учеными, показал, что регулярное потребление растений рода лук (Аllium) помогает снизить риск возникновения рака желудка, горла, простаты и толстой кишки. Наиболее обнадеживающий результат ученые получили в случае рака желудка.

Обладает противомикробным и фунгицидным эффектом

С давних времен чеснок использовали как эффективное средство в борьбе с патогенами (бактериями, грибками и вирусами). Во времена Второй мировой войны этот овощ называли "русским пенициллином", поскольку, после исчерпания запасов антибиотиков, правительство СССР вернулось к старому методу лечения солдат.

Антибактериальные свойства этого овоща обеспечивает соединение аллицин.

Вы можете уменьшить кожные реакции в ответ на укусы насекомых, применив чесночное масло или измельченный зубчик сырого чеснока.

Недавние исследования подтверждают действенность чеснока в борьбе с целым рядом патогенных бактерий, в частности золотистым стафилококком, сальмонеллой хеликобактером пилори, кишечной и синегнойной палочкой.

Поддерживает иммунитет

Чеснок обладает превосходными противовирусными свойствами и может помочь в борьбе с инфекционными болезнями, в частности ОРВИ. По данным ряда исследований, экстракт чеснока помогает организму обуздать вирусы гриппа A и B, риновирусы, вирусы простого герпеса, вирусы, которые вызывают пневмонии и ротавирусы.

Чеснок – мощный антиоксидант

Это растение содержит вещества, помогающие защитить клетки человеческого организма от окислительных повреждений, что вызвано действием свободных радикалов (молекул, которые образуются в результате пищеварения или когда человек вдыхает табачный дым либо подвергается воздействию излучения).

Считается, что окислительные повреждения вызывают болезни сердца, артрит, рак и инсульт. А еще они ускоряют процессы старения. Как было доказано в ходе исследований, экстракт чеснока, наоборот, усиливает действие отдельных антиоксидантных энзимов, омолаживая таким образом организм.

Оказывает противовоспалительный эффект

Хотя воспаление само по себе играет важную роль в заживлении и восстановлении организма, хроническое воспаление повышает риск возникновения ряда серьезных заболеваний, в том числе определенных видов рака, ревматоидного артрита, диабета и болезней сосудов и сердца.

Чеснок обладает противовоспалительными свойствами / Фото Unsplash

Известно, что экстракты чеснока и его соединения обладают противовоспалительными свойствами. В частности ученые предполагают, что мощная антиоксидантная активность и обуславливает его противовоспалительную активность. Также существуют данные, подтверждающие, что экстракты чеснока могут непосредственно препятствовать образованию соединений, участвующих в воспалительных процессах.

Помогает предотвратить болезни Альцгеймера и старческого слабоумия

Этот овощ не только улучшает когнитивное здоровье людей пожилого возраста, но и может уменьшить риск возникновения распространенных патологий мозга, в том числе болезни Альцгеймера и деменции.я.

Исследования на грызунах, которое провели ученые из Университета Луисвилля, показали, что соединение серы под названием алилсульфид, которое содержится в чесноке, может препятствовать возрастным изменениям в бактериях, населяющих кишечник, которые связывают с проблемами памяти. Длительное потребление чеснока улучшают функцию памяти, влияя на уровень серотонина (известного нейромедиатора).

Снижает уровень сахара в крови

Чеснок обладает гипогликемическими свойствами, то есть помогает диабетику контролировать уровень глюкозы в крови. Это связано с его влиянием на инсулин – гормон, который вырабатывается в поджелудочной железе, чтобы организм мог получить энергию из глюкозы.

Научно доказано, что соединения серы, содержащиеся в чесноке, обладают сахароснижающим свойством, усиливая продукцию инсулина и повышая чувствительность клеток к этому гормону.

Заботится о здоровье кишечника

Благодаря своим антибактериальным и пребиотическим свойствам этот овощ способен улучшить состояние кишечника.

Пребиотик – это тип неперевариваемой клетчатки, которая питает здоровые бактерии в кишечнике. Чеснок содержит инулин и фруктоолигосахариды, которые способствуют росту полезных бифидобактерий, одновременно препятствуя росту болезнетворных бактерий.

Ученые утверждают, что чеснок способен "дифференцировать" полезную микрофлору кишечника и потенциально вредные энтеробактерии.

Укрепляет кости у женщин

Исследования, проводимые на грызунах, продемонстрировали, что это растение способно уменьшить темпы потери костной массы, что происходит за счет повышения уровня эстрогена. А по данным исследования женщин в период менопаузы, проведенном учеными из Университета медицинских наук Шахида Садоги, прием сухого экстракта чеснока значительно уменьшает дефицит эстрогена в их организме.

Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, потребление чеснока, лука, лука-порея, шнитт-лука и лука-шалот помогает защитить организм от остеоартроза тазобедренного сустава.

Предостережения и возможные побочные эффекты потребления чеснока

Кроме характерного запаха изо рта, потребление чеснока в умеренных количествах являются, как правило, безопасным. Однако некоторым людям все же следует проявлять бóльшую осмотрительность, особенно в случае приема биологических добавок с содержанием чеснока, поскольку они могут взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, например с препаратами для разжижения крови.

Интересно Эти гормоны влияют на похудение: Светлана Фус рассказала, как они работают

Кроме того, следует избегать приема добавок чеснока за две недели до хирургической операции. Это связано с тем, что в большом количестве чеснок может препятствовать свертыванию крови и, соответственно, повышать риск кровотечения. Поэтому перед тем, как принимать биологические добавки чеснока, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

Аллергия на чеснок – редкое явление.

Рекомендуемое ежедневное количество потребления чеснока – от половины до целого зубчика (так в организм поступит примерно 3000 – 6000 микрограммов аллицина).

У некоторых людей при употреблении большого количества чеснока могут наблюдаться расстройства пищеварения (метеоризм или диарея).

Как правильно выбрать и хранить чеснок

Чтобы почувствовать лучший вкус этого овоща и извлечь из него максимальную пользу для здоровья, старайтесь покупать только свежий чеснок. Если он – мягкий на ощупь, не берите его, поскольку это означает, что он начал подгнивать или прорастать. Чеснок в форме хлопьев, порошка или пасты является удобным для использования, однако он не так полезен, как чеснок в свежем виде.

Этот овощ лучше хранить в условиях комнатной температуры в открытой таре подальше от источников тепла и солнечного света. Целую луковицу чеснока можно хранить от двух недель до двух месяцев (в зависимости от сорта овоща).

Полезный совет. После того, как вы вскрыли головку чеснока, срок годности овоща значительно сократиться – до нескольких дней.