Чем заменить яйца в выпечке: диетический продукт, который сделает блюдо полезным

Теперь для приготовления вкусной выпечки вам необязательно использовать яйца. Если вы не очень любите этот продукт или просто хотите сделать блюдо более полезным – мы рассказываем, что можно добавить в тесто.

Семена чиа – это настоящий суперфуд, который порадует своими невероятными свойствами. Они легко заменят яйца в тесте и подарят вашему блюду большую питательную ценность.

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Что такое семена чиа

Чиа – это семена цветущего растения Salvia Hispanica, которые относятся к виду мятных растений и растут в Центральной Америке. Их начали добавлять в пищу еще в IV веке до нашей эры представители племен майя и ацтеков, приписывая этому продукту уникальные свойства, которые придавали много сил и выносливости.



Семена чиа очень полезны / Фото Unsplash

Семена чиа следует и сегодня добавлять в ежедневный рацион, ведь в их состав входят клетчатка, жирные кислоты Омега-3, белок, растворимые волокна, минералы и витамины. К тому же этот продукт обогатит организм фосфором и магнием. Преимуществом употребления семян чиа также является то, что они гипоаллергенны.

Как заменить яйца семенами чиа



Замените яйца семенами чиа / Фото Unsplash

Если вы используете для приготовления теста для выпечки яйца, то можете заменить их более полезной альтернативой. Для этого необходимо размолотить 1 чайную ложку семян чиа, залить 2 – 3 столовыми ложками воды и оставить на 5 минут. Образовавшаяся смесь поможет скрепить тесто и ваша выпечка получится диетической.

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Что еще можно приготовить из семян чиа

Вы можете использовать этот полезный суперфуд для приготовления многих десертов и блюд, в частности, его можно есть с молочными продуктами, готовить пудинги и смузи.



Приготовьте полезный пудинг / Фото Unsplash

Семена растения Salvia Hispanica содержат полинасыщенные жирные кислоты, которые налаживают работу организма: эффективно борются с воспалительными процессами, заботятся о сердечно-сосудистой системе, возобновляют работу гормонального фона и способствуют улучшению зрения.