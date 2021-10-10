Результаты исследования, опубликованные в Quarterly Journal of Experimental Psychology показали, что мы лучше запоминаем имена, чем лицо. Но часто бывает наоборот – вы помните лицо, напрочь забыв имя человека.

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Причина, по словам ученых, кроется в том, что вы не даете мозгу возможности обработать информацию. Когда вы встречаетесь с кем-то, чье имя и лицо никак вплетены в ваше сознание, гиппокамп формирует новую ассоциацию, но для этого нужно время.

Почему мы не запоминаем имена

Одна из самых больших проблем заключается в том, что люди на самом деле не слышат, когда собеседник называет свое имя, – рассказывает Кевин Хорсли, автор книги "Неограниченное память", – люди не запоминают имена собеседников, потому что они пытаются быть интересными вместо того, чтобы пытаться быть заинтересованными.

Когда вы изучаете новое или готовитесь к презентации, вам нужно время. То же самое касается знакомств и запоминания имен. Нейрохирург Брэдли Лега описывает это как "феномен языка". Вы не можете вспомнить имя, если не приложили достаточно усилий, запомнить его. Вот как это исправить.

Сосредоточьтесь на информации

Лега советует как можно быстрее закрепить в памяти имя человека, с которым вы только что познакомились. Для этого воспроизведите в памяти только что озвученное имя. Так оно не "вылетит" из вашей памяти.

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Зацепитесь за что-то уникальное

Прошло всего несколько часов, а вы уже не можете вспомнить, как звали вашего нового знакомого? Проблема в том, что вы не приложили достаточно когнитивных усилий. Вы можете закрепить это имя в своем сознании, но иногда этого мало. Придумайте уместную ассоциации, которая поможет вам вспомнить новую информацию даже через некоторое время.

Выдумывать такую ​​ассоциацию уместнее в первые 20 секунд знакомства.

Обратите внимание на черты лица

Найдите что-то особенное в лице собеседника / Фото Pexels

Найдите что-то особенное в лице собеседника. Это еще один способ связать имя с визуальным образом, который поможет вспомнить, как зовут человека, когда вы снова встретитесь.

Используйте заметки

Как только вы познакомились с кем-то, попробуйте записать имя собеседника в заметки, добавив несколько фактов (род деятельности или хобби).

Используйте социальные сети

Как только вы познакомились с кем-то новым, добавьте этого человека в друзья. Даже если человек не принял ваш запрос, имя в профиле и фото помогут быстрее закрепить информацию.