Очень важное для здоровья глаз питание. Рассказываем в нашем материале о том, какие продукты следует есть и как вкусно их приготовить.
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Какие продукты полезны для зрения
Проблемы со зрением часто связаны с сопутствующими заболеваниями и вредными привычками. Прежде всего, жалобы на плохое зрение могут быть связаны с курением, лишним весом, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Предотвратить такие проблемы можно с помощью правильного питания.
Не забывайте периодически проверять зрение / Фото Unsplash
Диетология Оксана Скитылинская рекомендует для профилактики плохого зрения добавлять в рацион зеленые продукты. Она утверждает, что они оказывают положительное влияние и обеспечат необходимыми витаминами. В частности, следует употреблять шпинат, брокколи, зеленый горошек, петрушку, укроп, брюссельскую капусту и капусту Кейл. К зелени нужно добавлять масло, тогда полезные для зрения каротиноиды будут легко и быстро усваиваться в организме. Эксперт также рекомендует не забывать о важности витамина С и жирных кислот омега-3, которые есть в составе ягод, фруктов и рыбы.
Горошек полезен для здоровья глаз / Фото Unsplash
Чтобы зеленые блюда смаковали больше, мы решили поделиться вкусным способом приготовления брокколи.
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Как вкусно приготовить брокколи
Как вкусно запечь брокколи / Фото с инстаграма
Ингредиенты
- 700 граммов брокколи;
- 3 столовых ложки оливкового масла;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 столовая ложка хереса или красного винного уксуса;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- соль и черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Нарежьте брокколи и запеките в духовке / Фото Unsplash
Шаг 1. Брокколи ополосните под водой, нарежьте соцветия и стебли. Переместите в емкость, добавьте оливковое масло, соли и перца.
Шаг 2. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите брокколи. Духовку разогрейте до 225 градусов и готовьте овощи 15 – 20 минут до появления хрустящей корочки.
Шаг 3. Переместите брокколи в емкость, добавьте сливочное масло, уксус и горчицу. Можете дополнительно приправить солью и перцем и смаковать.