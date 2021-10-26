Очень важное для здоровья глаз питание. Рассказываем в нашем материале о том, какие продукты следует есть и как вкусно их приготовить.

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Какие продукты полезны для зрения

Проблемы со зрением часто связаны с сопутствующими заболеваниями и вредными привычками. Прежде всего, жалобы на плохое зрение могут быть связаны с курением, лишним весом, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Предотвратить такие проблемы можно с помощью правильного питания.



Не забывайте периодически проверять зрение / Фото Unsplash

Диетология Оксана Скитылинская рекомендует для профилактики плохого зрения добавлять в рацион зеленые продукты. Она утверждает, что они оказывают положительное влияние и обеспечат необходимыми витаминами. В частности, следует употреблять шпинат, брокколи, зеленый горошек, петрушку, укроп, брюссельскую капусту и капусту Кейл. К зелени нужно добавлять масло, тогда полезные для зрения каротиноиды будут легко и быстро усваиваться в организме. Эксперт также рекомендует не забывать о важности витамина С и жирных кислот омега-3, которые есть в составе ягод, фруктов и рыбы.



Горошек полезен для здоровья глаз / Фото Unsplash

Чтобы зеленые блюда смаковали больше, мы решили поделиться вкусным способом приготовления брокколи.

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Как вкусно приготовить брокколи



Как вкусно запечь брокколи / Фото с инстаграма

Ингредиенты

700 граммов брокколи;

3 столовых ложки оливкового масла;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 столовая ложка хереса или красного винного уксуса;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления



Нарежьте брокколи и запеките в духовке / Фото Unsplash

Шаг 1. Брокколи ополосните под водой, нарежьте соцветия и стебли. Переместите в емкость , добавьте оливковое масло, соли и перца.

Шаг 2. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите брокколи. Духовку разогрейте до 225 градусов и готовьте овощи 15 – 20 минут до появления хрустящей корочки.