Воспаление, которое возникает в результате тиреоидита Хашимото (другое название – хронический аутоиммунный или лимфоцитарный тиреоидит), часто приводит к гипотиреозу, т.е. недостаточной функции щитовидной железы. Это хроническое аутоиммунное воспаление является наиболее распространенной причиной возникновения гипотиреоза.

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Болезнь поражает главным образом женщин среднего возраста, однако ее обнаруживают и у мужчин, и у женщин разного возраста. Даже у детей и подростков!

Лечение болезни Хашимото является довольно простым и эффективным. Но есть одно "но" – пациент должен пожизненно принимать гормональные препараты, дозу которых подбирает (и регулярно пересматривает) лечащий врач.

Как проявляется хроническое воспаление щитовидной железы

Вначале тиреоидит Хашимото может не иметь выраженных симптомов, кроме зоба –отека в передней части горла, возникающего в результате разрастания щитовидной железы. С годами заболевание, как правило, прогрессирует, вызывая хроническое состояние, что соответственно приводит к снижению в крови уровня гормонов, продуцируемых этой железой.

Отек в передней части горла может свидетельствовать о тиреоидите Хашимото / Фото umec

Признаками тиреоидита Хашимото являются преимущественно те, которые указывают на гипотиреоз:

высокая чувствительность к низким температурам;

частые запоры;

одутловатое лицо;

ломкость ногтей;

облысение;

сухость и бледность кожных покровов;

увеличение языка;

чрезмерные или длительные менструальные кровотечения;

беспричинное увеличение веса;

боль, чувствительность, слабость и скованность мышц;

боль и скованность в суставах;

вялость, повышенная усталость;

депрессивное настроение;

проблемы с памятью.

Когда обращаться к врачу

При появлении жалоб на:

усталость без видимых на то причин;

бледность и отечность лица;

частые запоры;

сухость кожных покровов.

Вам необходимо систематически проверять, как функционирует щитовидная железа, если вы:

перенесли хирургическое вмешательство на этом органе;

прошли терапию радиоактивным йодом или принимали антитиреоидные препараты;

вам проводили лучевую терапию (головы/шеи/верхней части грудной клетки).

Подсказка №1

Если при сдаче анализа крови у вас обнаружили повышение уровня холестерина, спросите своего врача, может ли это быть связано с гипотиреозом.

Подсказка №2

Если у вас обнаружили гипотиреоз, вызванный хроническим лимфоцитарным тиреоидитом и вы получаете гормональную терапию, посещайте врача так часто, как он вам рекомендует. Так и вы, и ваш лечащий врач будете знать, получаете ли вы правильную дозу лекарств. Со временем доза, необходимая для адекватной работы железы, может меняться.

Причины тиреоидита

Хронический аутоиммунный тиреоидит (объяснение заложено в самом названии болезни) – это аутоиммунное расстройство, при котором иммунитет начинает вырабатывать антитела, атакующие железу. Пока что ученые не могут объяснить, что именно заставляет иммунитет это делать. Некоторые предполагают, что такую ​​реакцию могут вызывать вирусы и бактерии. В то же время другие выдвигают гипотезу, что причиной может быть генетическая "поломка".

Бактерии и вирусы могут провоцировать аутоиммунное расстройство / Фото Unsplash

Сочетание таких факторов риска как наследственность, возраст и пол, увеличивает вероятность развития этого заболевания у конкретного человека.

Факторы риска

К факторам, которые могут повышать вероятность развития хронического аутоиммунного тиреоидита, относятся:

Возраст больного. Хроническое воспаление щитовидной железы может возникать у людей разного возраста, но чаще это – проблема людей среднего возраста. Женский пол. Наследственность. Риск возникновения тиреоидита Хашимото повышается, если другие члены семьи имеют другие заболевания этого органа или другие аутоиммунные болезни. Другие аутоиммунные заболевания. Если вы страдаете системной красной волчанкой, ревматоидным артритом или диабетом 1-ого типа, это повышает вероятность возникновения хронического лимфоцитарного тиреоидита. Радиационное излучение. Люди, которые подвергаются воздействию избыточного излучения окружающей среды, более склонны к развитию этого аутоиммунного заболевания.

Осложнения болезни Хашимото

Нелеченная гипотиреоз, вызванный хроническим тиреоидитом, может привести к:

Зобу. Если постоянно стимулировать щитовидную железу продуцировать большее количество гормонов, это может привести к разрастанию этого органа – патологического состояния, известного как зоб. Как правило, зоб не вызывает дискомфорта, однако значительное разрастание может повлиять на внешний вид человека, а также может препятствовать глотанию и дыханию.

Если постоянно стимулировать щитовидную железу продуцировать большее количество гормонов, это может привести – патологического состояния, известного как зоб. Как правило, зоб не вызывает дискомфорта, однако значительное разрастание может повлиять на внешний вид человека, а также может препятствовать глотанию и дыханию. Болезням сердца и кровеносных сосудов. Тиреоидит Хашимото может повышать риск возникновения сердечных заболеваний - прежде всего потому, что у людей с гипотиреозом обычно обнаруживают еще и повышение уровня липопротеидов низкой плотности, которые считаются "плохим" холестерином. Если гипотиреоз не лечить, это может привести к увеличению сердца и, как следствие, к сердечной недостаточности.

Тиреоидит Хашимото может повышать риск возникновения сердечных заболеваний - прежде всего потому, что у людей с гипотиреозом обычно обнаруживают еще и повышение уровня липопротеидов низкой плотности, которые считаются "плохим" холестерином. Если гипотиреоз не лечить, это может привести к увеличению сердца и, как следствие, к сердечной недостаточности. Проблемам, связанным с психическим здоровьем. Вначале заболевания у больного может возникать депрессия, которая со временем будет только усиливаться. Болезнь Хашимото также может стать причиной снижения либидо у мужчин и женщин, и привести к замедлению ментальных функций.

Вначале заболевания у больного может возникать депрессия, которая со временем будет только усиливаться. Болезнь Хашимото также может стать причиной снижения либидо у мужчин и женщин, и привести к замедлению ментальных функций. Микседеме. Это опасное, но довольно редкое состояние, которое может развиться в результате длительного тяжелого гипотиреоза у пациентов, отказывающихся лечить хронический тиреоидит. Его признаком является (в частности) сонливость, которая сопровождается глубокой апатией и бессознательным состоянием. Причиной микседемической комы может стать воздействие холода, успокаивающих препаратов, инфекции или другого стрессового фактора. Микседема требует неотложного лечения.

Это опасное, но довольно редкое состояние, которое может развиться в результате длительного тяжелого гипотиреоза у пациентов, отказывающихся лечить хронический тиреоидит. Его признаком является (в частности) сонливость, которая сопровождается глубокой апатией и бессознательным состоянием. Микседема требует неотложного лечения. Порокам развития. У детей, рожденных женщинами с неконтролируемым гипотиреозом, что является следствием болезни Хашимото, наблюдают повышенный риск врожденных пороков развития, в отличие от детей, которые родились от здоровых матерей. Известно, что у таких детей чаще обнаруживают задержку интеллектуального и физического развития. Не исключается также связь между гипотиреоидной беременностью и формированием волчьей пасти. Ученые также сообщают о существовании связи между гипотиреоидной беременностью и болезнями мозга, сердца и почек у новорожденных. Поэтому если женщина планирует беременность или находится на ранних ее сроках, ей следует провести тщательный осмотр железы.

Как диагностируют заболевание

Прежде всего, врач проведет физический осмотр участка шеи, где располагается железа, что поможет ему определить, увеличилась ли последняя в размерах, после чего назначит анализы на:

Тиреотропный гормон (ТТГ): высокий уровень этого гормона сигнализирует обычно о том, что железа не синтезирует гормон Т4 (тироксин) в достаточном количестве. Этот результат, как правило, соответствует гипотиреозу или субклиническому гипотиреозу, когда наблюдается стойкое повышение тиреотропного гормона, но показатели тиреоидных гормонов остаются в пределах нормы.

(ТТГ): высокий уровень этого гормона сигнализирует обычно о том, что железа не синтезирует гормон Т4 (тироксин) в достаточном количестве. Этот результат, как правило, соответствует гипотиреозу или субклиническому гипотиреозу, когда наблюдается стойкое повышение тиреотропного гормона, но показатели тиреоидных гормонов остаются в пределах нормы. Свободный тироксин (свободный Т4): низкий уровень этого гормона наблюдают при наличии у человека гипотиреоза.

(свободный Т4): низкий уровень этого гормона наблюдают при наличии у человека гипотиреоза. Антитиреоидные антитела: наличие антител свидетельствует о большей вероятности возникновения тиреоидита Хашимото.

Как правило, врачи также назначают ультразвуковое исследование железы, что позволяет установить размер и наличие новообразований (в том числе узлов).

Как лечат тиреоидит Хашимото

Лечения этой болезни пока не существует, однако заменив гормоны их синтетическими аналогами, можно отрегулировать гормональный фон.

На фармацевтическом рынке доступны препараты с различной дозировкой. Точную дозу лекарств, которую следует принимать, врач определяет индивидуально, и эта доза зависит от ряда факторов, в том числе:

возраста;

массы тела;

тяжести гипотиреоза;

других проблем со здоровьем;

других лекарств, которые могут вступать во взаимодействие с аналогами гормонов щитовидной железы.

В самом начале лечения врач направит пациента на анализ на тиреотропин. Это нужно для отслеживания функции щитовидной железы и подтверждения, что пациент получает оптимальную дозу лекарств.

Ввиду того, что гормоны действуют в организме очень медленно, на то, чтобы устранить симптомы и уменьшить зоб, может потребоваться несколько месяцев. Однако в случае, если большой зоб не уменьшается и состояние человека не улучшается, врач может принять решение об удалении этого органа.

Хронический аутоиммунный тиреоидит не всегда требует лечения, так как не у всех людей, которые им страдают, развивается гипотиреоз. Но поскольку высокий уровень антител предусматривает большую вероятность возникновения гипотиреоза, эндокринологи, как правило, выбирают тактику мониторинга за состоянием такого человека и наблюдение за любыми изменениями в функционировании органа-мишени.

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Существует ли специальная диета для людей с аутоиммунным тиреоидитом

Нет, но некоторые продукты питания, лекарства и биологические добавки могут влиять на усвояемость левотироксина – лекарственного препарата, который назначают таким пациентам.

Полноценное питание улучшит состояние иммунной системы / Фото Pexels

В этот перечень входят препараты кальция и железа, сукральфат (препарат для лечения язвы желудка), а также холестирамин и гидроксид алюминия, входящие в состав некоторых антацидов. Но что делать, если человек должен принять и тот, и другой препарат? Ответ: принять эти препараты за четыре часа до либо после приема левотироксина.

Если будете полноценно питаться, много двигаться, высыпаться, контролировать уровень стрессовых нагрузок, это конечно положительно повлияет на состояние вашей иммунной системы. Однако, если у вас диагностировали гипотиреоз, вам нужно будет принимать лекарства.