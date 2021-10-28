Звездная тренер Анита Луценко поделилась в своем инстаграмме секретами блестящих и здоровых волос. Начните менять свой рацион уже сегодня.

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Как улучшить волосы



Анита Луценко рассказала о здоровых волосах / Фото из инстаграммы

Чтобы ваши волосы были здоровыми, нужно обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, в частности:

необходимо много белка, который можно н айти в мясе, рыбе, яйцах, птице, сыре и морепродуктах;

айти железо можно черпать из красного мяса, которое следует употреблять 1 – 2 раза в неделю;

усвоению железа способствует витамин C, содержащийся в сладком перце, брокколи, цитрусовых фруктах, киви, зелени и капусте;

у рациона должны быть здоровые жиры, а именно масло, сметана, орехи, семена и авокадо.

Эти продукты будут способствовать хорошему самочувствию, укрепят иммунитет и улучшат волосы. Также Анита Луценко не рекомендует пить много чая и кофе в течение дня, ведь эти напитки препятствуют усвоению витаминов и минералов. Лучше заменить их обыкновенной водой.



Позаботьтесь о питании / Фото Unsplash

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