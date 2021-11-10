Восстановление необходимо, чтобы вернуть физиологические показатели организма в норму и повысить его адаптационные возможности после физической нагрузки. Раскрываем один из секретов, который поможет организму быстрее восполнить запас потраченных полезных веществ.
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Для того чтобы ускорить процесс восстановления после тренировок, следует:
- хорошо спать,
- обеспечить достаточную гидратацию,
- сбалансировано питаться,
- проводить массаж/самомассаж.
Как ускорить восстановление организма
Если вы голодны и обезвожены после изнурительного занятия в тренажерном зале, необходимо насытить организм полезными веществами, которые положительно повлияют на восстановление мышц и повысят общий уровень энергии. Легче всего достичь этого с помощью смузи.
Однако не все смузи одинаково полезны. Чтобы получить достаточное количество белков и углеводов, пользуйтесь указанными ниже рецептам. Они помогут ускорить восстановление мышц!
Смузи "Шоколадная мечта" для поддержания здоровья суставов
Смузи для восстановления мышц после тренировки / Фото Pexels
По вкусу этот напиток напоминает шоколадный коктейль, однако он намного полезнее. Смузи содержит необходимые организму белки и углеводы, а корица служит источником антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалением после нагрузок.
Для лучшего усвоения тренеры советуют пить это смузи через 30 минут после тренировок.
Ингредиенты:
- 1 стакан кокосового молока,
- 1 порция протеинового порошка,
- щепотка корицы,
- 1 столовая ложка миндального масла,
- 1 чайная ложка какао-порошка,
- щепотка гималайской соли,
- 1 чайная ложка кокосового масла,
- 1 большой финик без косточек.
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты и наслаждайтесь!
Смузи с кабачками для насыщения антиоксидантами
Если вы не любите белки, есть возможность заменить их другими ингредиентами. К примеру, кабачком!
Любая попытка добавить в рацион овощи и фрукты, окажет положительное влияние на ваше здоровье. Особенно после тренировок. Овощи содержат много воды, которая вместе с антиоксидантами отлично подходит для регидратации. А банан содержит углеводы, которые помогают восполнить запасы углеводов, также известных как гликоген.
Чтобы ускорить приготовление смузи, можно нарезать, приготовить на пару и заморозить кабачки заранее.
Ингредиенты:
- 1 небольшой банан (замороженный),
- 1/2 стакана кабачков (нарезанных, приготовленных на пару и замороженных),
- 1 чашка молодого шпината,
- 1 столовая ложка нарезанных грецких орехов,
- 1/4 чайной ложки корицы,
- 1/4 чайной ложки молотого имбиря,
- 1/2 чайной ложки апельсиновой цедры,
- 1 стакан несладкого ванильного миндального молока.
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной кремовой смеси. Для получения более жидкой консистенции добавьте лед и воду.
Солнечное смузи с освежающим эффектом
Смузи для восстановления мышц после тренировки / Фото Pexels
Если вы предпочитаете что-то освежающее, вам точно понравится смесь углеводов из фруктов и белка из греческого йогурта.
Ингредиенты:
- 1 очищенный клементин,
- 1/2 стакана замороженного манго,
- 1/2 небольшого банана,
- 1/4 стакана простого греческого йогурта (2 процента),
- 1/4 стакана нежирного молока,
- 1 столовая ложка несладкой кокосовой стружки.
Способ приготовления:
Поместите первые 6 ингредиентов в блендер и взбейте до консистенции смузи. Посыпайте несладкой кокосовой стружкой.
Шоколадно-ягодное смузи для наращивания силы
После тяжелой тренировки ваши мышцы потребляют больше белка и углеводов, используя эти элементы для самовосстановления и наращивания силы. И это смузи прекрасно справится с этой функцией!
Ингредиенты:
- 1/2 стакана замороженной клубники,
- 1/2 стакана замороженной черники,
- 1/2 стакана замороженного нарезанного банана,
- 3/4 стакана греческого йогурта (2 процента жирности),
- 1 – 1/2 столовой ложки миндального масла,
- 1 – 1/2 чайной ложки несладкого какао-порошка,
- 1/4 стакана воды.
Способ приготовления:
Смешайте ингредиенты вместе. Если требуется более редкая текстура, добавьте воды.