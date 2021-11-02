Однако существуют определенные факторы, влияющие на старение и ускоряющие его. Здорово 24 рассказывают, как уберечь свою кожу от лишних морщин.

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6 причин быстрого старения

Сладкие напитки

Если вы решили отказаться от сладких напитков – ваш организм будет благодарен. Одна бутылка газировки 0,33 литра содержит 39 граммов сахара. Это очень много для вашего организма. К тому же такие напитки приводят к старению клеток, согласно исследованию , проведенному в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Люди, которые пили больше сладких напитков, имели более короткие теломеры – это компоненты клеток, содержащие информацию ДНК. Дело в том, что теломеры становятся короче с возрастом, а затем отмирают. Сладкие газированные напитки ускоряют этот процесс, что приводит к старению. Поэтому вводите в рацион натуральные соки и смузи, если хотите подольше сохранить молодость.

Алкоголь



Откажитесь от алкоголя, чтобы сохранить молодость / Фото Unsplash

Алкоголь – это первая причина обезвоживания кожи, воспалений во всем теле, покраснений, отеков и разрывов капилляров. Новое исследование ученых из Дании показало, что алкоголь увеличивает риск появления роговичной дуги – офтальмологического заболевания, при котором по краю роговицы откладываются жиры. У мужчин, которые любят алкоголь, этот процент растет до 35, а у женщин до 33. К тому же алкоголь, в тандеме со стрессом и плохим питанием, приводит к быстрому старению.

Недостаток сна

Причиной новых морщин может быть и отсутствие сна . Бессонная ночь не только ухудшает ваш вид с утра, но и влияет на общее состояние организма. Во время сна происходит комплексное обновление всех систем организма. И сследование , опубликованное в журнале Clinical and Experimental Dermatology, доказывает, что у женщин, которые хорошо спали, восстановление кожного барьера происходит на 30% лучше, чем у тех, которые имели некачественный сон. То есть хороший отдых позволит приостановить естественный процесс старения.

Курение



Курение вредно для организма / Фото Unsplash

Табачный дым "насытит" ваш организм сотней токсинов, в том числе и кожу лица. Вдыхание этого дыма приводит к сужению кровеносных сосудов и препятствует циркуляции кислорода и питательных веществ в организме.

Исследование , в котором приняли участие 79 пар близнецов, позволило понять негативное влияние сигарет на организм. Курящие в течение нескольких лет имели более выраженные признаки старения: опущенные веки, мешки под глазами, морщины на губах, подбородке и складки вокруг рта.

Избыток солнца

Солнце – один из главных факторов, влияющих на старение. Это происходит через ультрафиолетовые лучи, проникающие в кожу и разрушающие эластичные волокна. Именно они отвечают за упругость кожи, а их разрушение приводит к образованию морщин. К тому же процесс фотостарения может привести к раку кожи. К счастью, от него можно защититься: используйте солнцезащитный крем SPF не менее 30 с широким спектром защиты от лучей UVA и UVB.

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Стресс



Стресс приводит к старению / Фото Unsplash

Еще один быстрый и "эффективный" рецепт старения – хронический стресс. Кроме тревожного лица, приводящего к появлению мимических морщин, стресс влияет на общее самочувствие и здоровье организма. Также он часто становится причиной всевозможных заболеваний.