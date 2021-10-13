Псоріазом можна заразитись: міфи про шкірне захворювання

Псоріаз – це імунний стан шкіри, який супроводжується тріщинами та сухими плямами. Це захворювання впливає не лише на фізичні аспекти, а й на якість життя та психологічне здоров'я.

Довкола цієї шкірної хвороби існує чимало міфів. Правду про гігієну, лікування та інші аспекти псоріазу - розповідаємо далі.

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Міфи про псоріаз

Псоріаз заразний

Напевне один з найбільш поширених міфів, який досі живе у суспільстві та "лякає" багатьох. Насправді псоріаз – це імунний стан, тому він не передається при контракті з хворими.

Ви не можете заразитися псоріазом. Це аутоімунний стан, коли імунна система реагує неадекватно і виробляє занадто багато клітин шкіри,

– пояснює Девід Чендлер, виконавчий директор Альянсу з псоріазу та псоріатичного артриту у Великій Британії.



Псоріаз не передається при контракті з хворими / Фото Pexels

Псоріаз – це просто суха шкіра

Це захворювання куди серйозніше, ніж звичайне пересушення шкіри.

Структура шкіри оновлюється набагато швидше – звичайна регенерація шкіри відбувається приблизно кожні 28 днів, але при псоріазі вона може становити всього 4 – 5 днів. За цей короткий час клітини шкіри не встигають дозріти, що змушує їх наростати у товсті лусочки, які організм не може скинути, як зазвичай,

– пояснює Чендлер.

До того ж це захворювання впливає і на кровоносні судини, які стають більш наближеними до поверхні, а тому їх легко пошкодити.



Псоріаз – складне захворювання / Фото Pexels

Існує лише один вид псоріазу

Багато хто думає, що псоріаз не має різновидів, проте це не так. Їх існує 5 видів:

великий псоріаз: найбільш поширений вид з типовими товстими відлущеннями шкіри;

кишкоподібний псоріаз: цей вид характеризується сльозоподібними утвореннями на шкірі;

зворотний псоріаз: при цьому захворювання ушкодження з'являються у тих частинах тіла, де є складки: пахви, пах або область під грудьми;

еритродермічний псоріаз: він вкриває більшу частину тіла і передбачає лущення та висипи;

пустульозний псоріаз: найбільш неприємний, адже при цьому типу захворювання розвиваються гнійні горбки на руках і ногах.

Псоріаз з'являється через погану гігієну



Хворі на псоріаз більш ретельно ставляться до гігієни / Фото Pexels

Це захворювання ніяк не пов'язане з поганого гігієною. Навпаки, люди з псоріазом змушені більш ретельно доглядати за шкірою, адже вона викликає біль, лущиться і потребує постійного зволоження. Вони змушені витрачати чимало часу щодня, аби нанести всі необхідні препарати.

Лікарі можуть вилікувати псоріаз

Поки не існує ліків проти псоріазу, хоча вчені постійно досліджують це захворювання та відкривають його природу. Все ж є препарати, які допоможуть залікувати псоріаз та привести шкіру у максимально спокійний та здоровий стан. Для цього необхідно звернутись до дерматологів.

Псоріаз вражає тільки дорослих

Хоча найчастіше зустрічається у дорослих – псоріаз часто починається в підлітковому віці й триває все життя. Він може спостерігатися у дітей, а також, рідко, у немовлят,

– пояснює Девід Чендлер.

Зміна раціону може вилікувати псоріаз



Дієта не лікує псоріаз, але покращить самопочуття / Фото Pexels

Не існує жодних досліджень, які б підтверджували позитивний вплив здорової їжі на лікування псоріазу. Хоча деякі хворі стверджують протилежне. Лікарі більш схильні пов'язувати такі покращення з природою самого захворювання, яке з часом може зменшуватись. Все ж дотримання правильного раціону, збалансованої дієти, зниження ваги та регулярні фізичні вправи лише позитивно вплинуть на ваше самопочуття, тому це варто спробувати.

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Псоріаз вражає тільки шкіру

Вплив псоріазу на шкіру є найбільш помітним, але це захворювання вражає не тільки покриви. Від 6 до 42% людей, які хворіють на псоріаз, повідомляють про розвиток псоріатичного артриту, який вражає суглоби. До того ж він може мати вплив і на психологічне здоров'я. Хворі часто страждають через депресію, надмірну тривогу, відсутність впевненості у собі.