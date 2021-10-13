Правила безпечного макіяжу для ваших очей: інструкція від офтальмолога

Нерідко застосування косметики має небажаний ефект, а деякі ритуали можуть виявитися травматичними. Як вберегти очі та зробити макіяж безпечним розповіла офтальмологиня Мар‘яна Купчак.

Ділимося її корисними порадами, щоб макіяж не став причиною візиту до лікаря. Детальніше – далі.

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Використовуйте довкола очей лише ту косметику, яка створена для застосування в цій ділянці. З обережністю користуйтесь скрабом. Маленькі абразивні частинки легко спричиняють подразнення очей. Стежте за терміном придатності. Засоби не тільки втрачають свою текстуру, але й можуть стати поживним середовищем для розвитку бактерій. Якщо ви прихильник штучних вій, довірте справу профі. Процедуру має здійснювати професійний візажист з дотримання санітарних норм. У випадку травми чи розвитку алергічної реакції (на клей, наприклад) – зверніться до лікаря. З міркувань гігієни не обмінюйтесь декоративною косметикою з іншими. В б’юті-магазинах не застосовуйте тестові зразки на ділянці довкола очей. Не використовуйте кілька нових засобів одночасно. Знайомтесь з новими косметичними продуктами по черзі, особливо, якщо у вас є схильність до розвитку алергічних реакцій. Так ви зможете відстежити засіб до якого чутливі та уникати його компоненти надалі. У випадку алергічної реакції на косметичний засіб, будь-якого подразнення очей чи запалення:

зніміть макіяж;

промийте ділянку великою кількістю води;

не наносьте інші косметичні засоби на уражене місце;

проконсультуйтесь з лікарем за потреби.

Не використовуйте будь-які гострі предмети в ділянці очей / Фото Pexels

Не використовуйте будь-які гострі предмети в ділянці очей. Склеєні тушшю вії не можна роз'єднувати голкою чи іншими колючо-ріжучими предметами. Не наносьте макіяж в транспорті. Один необережний рух – травма ока. Завжди знімайте макіяж перед сном. Засоби демакіяжу теж повинні мати безпечний склад, бути не алергенними для вас та використовуватися в межах терміну придатності. Використовуйте косметичні лопатки для нанесення кремів, гелів та масок. Використовуйте підводку поза лінією вій трохи далі від ока, щоб уникнути блокування залоз верхньої та нижньої повіки. Вони виділяють секрет, який захищає поверхню ока.

Дотримайтеся заходів безпеки, щоб не стати жертвою краси та особистої необережності.